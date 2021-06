Rio de Janeiro vence a 13ª Edição do Festival Nacional de Teatro de Varginha

A cerimônia de encerramento do festival foi transmitida online na última sexta (25) pelo Facebook do evento e contou com a interação ao vivo de todos os atores das companhias selecionadas além do público varginhense que acompanhou as apresentações.

A noite de sexta feira foi de decisão para os 10 grupos de teatro que participaram da 13ª edição do Festival. Os espetáculos da mostra competitiva foram transmitidos online de 18 a 22 de junho pelo Facebook do evento. Os grupos participantes, vindos de diversas partes do país, deram trabalho ao corpo de jurados. Mais de 200 atores, atrizes, diretores profissionais envolvidos para mostrar seus espetáculos em seus mais variados estilos, espetáculos infantis e adultos, drama, comédia.



A Trupe Investigativa Arroto Cênico de Nova Iguaçu do Rio de Janeiro levou o principal prêmio do Festival Nacional de Teatro de Varginha. “O Patinho Feio” foi escolhido pelo júri o “Melhor Espetáculo” em 2021. A Cia levou o prêmio em dinheiro além da medalha de melhor ator coadjuvante para Cesário Candhi e indicações para melhor trilha sonora e figurino.

Objetivos e Metas

Satisfeito com o resultado, o organizador do festival Adão Marcos Misael acredita que o evento cumpriu suas metas que é valorizar o teatro em seus variados estilos, além de promover o intercâmbio entre grupos. Acreditamos que o objetivo mais uma vez foi alcançado. Agradeço a participação de todos que abrilhantaram este festival. Todos são vencedores. Todos merecem o nosso respeito”.



Para o corpo de jurados, o festival cumpre o que propõem e vai além ao propiciar um intenso debate sobre produção teatral no Brasil com o intercâmbio ininterrupto de informações e idéias. “Foi uma grata surpresa participar deste evento. É preciso que as pessoas se conscientizem da importância do trabalho destes artistas e os valorizem”, disseram.

O Festival Nacional de Teatro de Varginha 13ª Edição foi realizado pelo empreendedor Adão Marcos Misael com apoio da lei Aldir Blanc no âmbito do estado de Minas Gerais

Veja o resultado final dos premiados:

Trilha Sonora

Cabelos Arrepiados

Buia Teatro Company

Manaus-AM

Cenário

Detrás das Nuvens

Constância Cia de Teatro

Pindamonhangaba-SP

Figurino

Cabelos Arrepiados

Buia Teatro Company

Manaus-AM

Maquiagem ou caracterização

Detrás das Nuvens

Constância Cia de Teatro

Pindamonhangaba-SP

Iluminação

Caravela da Ilusão

Espaço Núcleo

Limeira- SP

Atriz Revelação

Jai Baptista

Personagem: Vinicius

Espetáculo: A Arca de Vinicius

Cyntilante Produções

Belo Horizonte-MG

Ator Revelação

Nome: Fabiano Lana

Personagem: Serafim

Espetáculo: A Arca de Vinicius

Cyntilante Produções

Belo Horizonte- MG

Ator Coadjuvante

Nome: Cesário Candhí

Personagens: Patinho 2, a galinha Severina e outros personagens

Espetáculo: O Patinho Feio

Trupe Investigativa Arroto Cênico

Nova Iguaçu-RJ

Atriz

Cyda Moreno

Personagem: Luiza Mahin

Espetáculo: Luiza Mahin …Eu Ainda Continuo Aqui

Quintal das Artes

Rio de Janeiro-RJ

Ator

Nome: Guilherme Ferrêra

Personagem: Dom Quixote e Narrador 2

Espetáculo: De La Macha- O Cavaleiro Trapalhão

Rococó Produções

Porto Alegre-RS

Direção

Laila Gama

Espetáculo: Detrás das Nuvens

Constância Cia de Teatro

Pindamonhangaba-SP

Melhor Espetáculo

O Patinho Feio

Trupe Arroto Cênico

Nova Iguaçu-RJ