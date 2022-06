“Realizei meu sonho na SPFW”, disse fotógrafo varginhense que participou do evento

Pablo Rosa fotografou o ex-BBB Paulo André, Camilla Queiroz e outros nomes.

Redação CSul / Foto: Arquivo Pessoal

Entre os dias 31 de maio e 4 de junho, o Brasil pode acompanhar a São Paulo Fashion Week, desfile que apresenta as tendências mais quentes do mundo fashion e abre portas para a manifestação da criatividade e diversidade.

Mas, além das belas grifes, o evento também é a meta de muitos. Pablo Rosa, fotógrafo varginhense, esteve presente na semana mais fashion do país. “Sempre foi meu sonho participar deste evento e neste ano, eu realizei”, disse o fotógrafo.

A história de Pablo com a fotografia não é recente, o varginhense já atua no setor a seis anos e recentemente recebeu propostas para expandir seus horizontes. “Meu último trabalho foi com a atriz Luiza Brunet, também fotografei o estilista, Reinaldo Lourenço. Me foram abertas muitas portas por conta destes trabalhos”.

O fotógrafo conta que, após esses projetos, marcas que estariam presentes na SPFW começaram a entrar em contato com ele, para cobertura dos desfiles e também backstage.

“Estar naquele ambiente foi surreal, divertido e único. Quando você está ali, além de ver as peças de perto, você também cria laços com as pessoas que fazem com que a SPFW aconteça”, comentou.

Pablo fotografou na passarela da SPFW deste ano nomes como, o ex-bbb Paulo André, Camilla Queiroz, Duda Beat e outros. “Estou muito grato por esta oportunidade e pela confiança das marcas por me proporcionarem uma experiência tão fantástica!”, finalizou.

Confira o trabalho de Pablo Rosa em seu Instagram, @PablloRosa.