Programação em Varginha integra II Semana Estadual de Incentivo à Literatura de Minas Gerais

Com o tema de “Mineiridade” consulte a programação em Varginha.

Fonte e Foto: Fundação Cultural de Varginha.

A Biblioteca Pública de Varginha está programando ações que vão integrar a II Semana Estadual de Incentivo à Literatura de Minas Gerais. Nesta edição do evento, que acontece de 18 a 23 de abril, o tema é o Ano da Mineiridade, uma iniciativa da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) para evidenciar o sentimento de orgulho do povo mineiro.

Na terça-feira (19/04), às 14h, haverá uma Roda de conversa sobre a mineiridade no Sul de Minas, com um encontro de contadores de causos, para um bate-papo sobre os costumes e os mais diversos ingredientes de nossa mineirice. Participarão Wanderson Boareto e Moacyr Vallim Filho, representando a Academia Varginhense de Letras, Artes e Ciências e Willes S. Geaquinto, da Associação de Poetas e Escritores do Sul de Minas (Apesul)

Já na quarta-feira (20/04), também às 14h, o tema será “Religiosidade mineira – riqueza imaterial”, com uma palestra sobre a religiosidade do povo mineiro e sua riqueza como patrimônio. O convidado será o escritor e historiador Marcelo Nascimento, Instituto Luso-Ítalo–Brasileiro de História, Ecologia e Cultura, que vai falar sobre os livros lançados por ele sobre Padre Victor, Nhá Chica e outros religiosos de nossa região.

As atividades serão transmitidas pelo site da Fundação Cultural em www.varginhacultural.com.br e ainda pelo YouTube (youtube.com/varginhacultural) e também no Facebook (fb.com/varginhacultural).

De acordo com a bibliotecária Eliana Costa, da Biblioteca Pública de Varginha, esse é um evento muito importante para incentivar a literatura e neste ano também a mineiridade. “Em todo o estado serão mais de 100 atividades propostas por diversos equipamentos que compõem o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de Minas Gerais”, destaca.