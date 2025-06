Paulo Guerra: o humor afetivo e regional que conquistou o Brasil

Paulo prepara seu primeiro espetáculo solo, previsto para estrear ainda este ano em Belo Horizonte, com turnê em outras capitais do país.

Foto: Reprodução

Com personagens cativantes, sotaque carregado de afeto e uma boa dose de autenticidade, o mineiro Paulo Guerra vem se consolidando como um dos nomes mais promissores da nova geração do humor brasileiro. Natural de Belo Horizonte, ele transformou seu olhar sensível sobre o cotidiano em vídeos que já somam milhões de visualizações nas redes sociais.

Paulo, de 35 anos, aposta em um humor que mistura simplicidade, memória afetiva e referências culturais regionais. Entre seus personagens de maior sucesso está a Cidoca, uma mãe mineira que, com jeitinho amoroso e conselhos carregados de sabedoria popular, representa tantas mulheres brasileiras.

“Eu busco retratar, de forma muito peculiar, o dia a dia de uma mãe que se preocupa com o filho e tenta, com humor, transmitir sua vivência. A Cidoca traz isso: a delicadeza, a autenticidade e o amor de uma mãe que carrega o Brasil profundo no coração”, explica Paulo.

A trajetória do comediante começou a ganhar visibilidade com os vídeos gravados ao lado de Dona Conceição, sua avó — falecida em 2022 — que virou personagem e inspiração para boa parte do seu trabalho. “Minha avó era incrível, topava todas as minhas loucuras com os textos. Foi a partir daí que comecei a me aprofundar mais nos estudos de cinema e a entender sobre luz, enquadramento e câmera”, conta.

Formado em Cinema e Audiovisual, Paulo alia técnica e criatividade para produzir conteúdos com qualidade estética e narrativa. “A faculdade me ajudou muito a ampliar meu olhar sobre produção. Trago elementos do cinema para a edição, coloração e até no ritmo do vídeo, o que torna tudo mais envolvente”, diz ele.

Com mais de 2 milhões de seguidores em suas redes (@euoguerra), Paulo prepara agora um novo passo: seu primeiro espetáculo solo, previsto para estrear ainda este ano em Belo Horizonte, com turnê em outras capitais do país. O show promete transportar para o palco o mesmo humor afetuoso e cheio de identidade que encantou a internet.

Mais que fazer rir, o artista aposta na força do riso como ponte entre gerações e regiões do Brasil. “Eu falo da minha vivência, mas vejo que muita gente de outros cantos se reconhece. Isso mostra que, mesmo com nossas diferenças, tem muito sentimento e memória que a gente compartilha”, conclui.

Fonte: Dan Beligoli