Paulo Guerra cria diálogos e personagens nas redes

O ator e roteirista Paulo Guerra, 31 anos, ganha forças na internet com seus vídeos caseiros com muita criatividade e atuação. Nesta semana ele criou conversas entre pai e filho, marido e mulher e no Tik Tok teve milhares de visualizações com os conteúdos.

“São vídeos curtos que contam com peças chaves, artigos que temos em casa, tudo feito com segurança. E a resposta do público é muito positiva. Já tinha feito vários diálogos ano passado e agora vi que as pessoas queriam mais”, conta Paulo Guerra.

Além do trabalho paralelo da internet, ele escreve o roteiro do seu show que vai realizar depois da pandemia e também empreende com a confecção da sua marca (@oguerrastore) e com sua produtora. “O mercado de hoje exige que o artista , os profissionais tenham um olhar 360 graus para a carreira, para o trabalho. O digital, a internet permitem essa diversidade também”, disse o ator que recentemente recebeu proposta para atuar nos cinemas.

“A gente estuda as possibilidades. E na torcida da pandemia acabar para realizarmos mais sonhos e artes. Sou apaixonado pela atuação, pelo cinema”, ressalta o ator.