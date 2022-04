Museu Municipal abre as portas neste domingo com apresentação de mágica

Convites para o show são gratuitos e poderão ser retirados a partir desta quinta-feira (28).

Neste domingo (01/05), o Museu Municipal de Varginha receberá a visitação do público das 11h às 17h dentro do projeto “Visite o Museu no 1º Domingo do Mês”. Além de poder visualizar as peças históricas, haverá também a apresentação do artista ilusionista “Marlon França”, às 15h numa tarde alegre e divertida em comemoração ao “Dia do Trabalhador”.

Os convites para o show são gratuitos e poderão ser retirados a partir desta quinta-feira (28/04) na sede do Museu Municipal, que está localizado na Praça Matheus Tavares, 141, Centro. O funcionamento do Museu é das 8h às 11h e das 13h às 17h. Serão distribuídos 60 convites aos pais e crianças. A direção do Museu informa que, se o tempo estiver chuvoso, o espetáculo será automaticamente cancelado. Serão servidos pipoca gourmet e suco de laranja.

Com mais de 1200 apresentações em seu currículo, Marlon França é natural de São Gonçalo do Sapucaí (MG) e se apresenta desde 1983 para pessoas de todas as idades e em diversos eventos. Os seus números despertam a curiosidade e o interesse do público através de mágicas com gestos, interação com a plateia e muito mais.

Para Lindon Lopes, diretor do Museu Municipal, “os truques captam a atenção das crianças, ativam a criatividade e todos os sentidos. Isso ocorre porque os pequenos ficam atentos para não perderem nenhum movimento do mágico.”

A apresentação é uma iniciativa do Projeto Manutenção das Atividades Culturais 2020, da Associação Artística Janett Finatti, com apoio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Comic, Fundação Cultural e Prefeitura Municipal de Varginha, com em patrocínio da Diretrriz Informática.

Maiores informações pelo telefone: (35) 3690-2716.