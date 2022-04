Lulinha é o convidado da semana do Meu Sócio Podcast

Campeão pelo Corinthians, morou no Japão e está prestes a viajar para outro país para jogar.

Luiz Marcelo Morais dos Reis, mais conhecido como Lulinha. Nasceu em Mauá – SP, é um jogador de futebol, com passagens por clubes nacionais e internacionais.

Revelado pelo Corinthians, Lulinha subiu para o profissional com apenas 17 anos, como o maior artilheiro das categorias de base do clube, com 297 gols.

Pelo Corinthians chegou a ser campeão do Campeonato Brasileiro Série B de 2008, campeão Paulista de 2009 e da Copa do Brasil de 2009.

Na última temporada, Lulinha jogou pelo Montedio Yamagata do Japão. E está prestes a ir pra outro país. Tudo isso, você vai acompanhar no Meu Sócio Podcast, que vai ao ar, no YouTube, quarta feira ás 20h.

Os apresentadores Paulo Reale e Ed, são os anfitriões desta resenha semanal. Em parceria com o diretor e empresário, Leandro Estrela Bonafé, mais conhecido como @boquinha299. Os vídeos do Podcast fica disponível no canal @meusociopodcast, no YouTube.

@opauloreale e @ed_maua são muito bem relacionados com artistas, jogadores de futebol, músicos entre outros famosos. Os primeiros ep, tiveram como convidados Cicinho ex jogador do São Paulo e Real Madrid, Lindão ator da série Sintonia da Netflix, os Mc’s Nando DK e Vigary e o Pinha Presidente ex integrante do grupo Exaltasamba. Foi um sucesso.

O Podcast é semanal e sempre com convidados famosos do futebol, da música, internet e entretenimento. E claro, aquela resenha, que não pode faltar!

Texto: Paulo Reale

Foto: Divulgação