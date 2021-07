Lei Aldir Blanc vai destinar R$ 250 mil ao setor cultural de Varginha

Foram lançados dois editais que beneficiaram 258 profissionais do setor. A cidade recebeu R$ 929.625,40 do Governo Federal.

Foto destaque: Fundação Cultural de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural, vai destinar cerca de R$ 250 mil para auxiliar o setor cultural do município. O recurso é proveniente do saldo remanescente do investimento da Lei Federal de Emergência Cultural nº 14.017/2020, conhecida como Lei Aldir Blanc. O edital para a participação dos profissionais do setor artístico e cultural de Varginha será lançado nos próximos dias.

Para participar do edital, os profissionais devem estar cadastrados primeiramente no Sistema Municipal de Cultura. O cadastro já pode ser feito pelo site da Fundação Cultural em www.varginhacultural.com.br. Logo na página inicial há um link para o formulário de cadastramento, em que o profissional deve comprovar que atua na área artística e cultural. Os trabalhadores que já se cadastraram em 2020 não precisam enviar as informações novamente. No mesmo site há uma aba com todas as pessoas já cadastradas.

“É muito importante que os profissionais façam o quanto antes esse cadastro pelo site da Fundação Cultural. Não será possível participar do edital sem esse cadastro. Nossa equipe já está se preparando para beneficiar a maior quantidade de profissionais da cultura, que foram muito impactados pela pandemia da Covid-19”, destaca Marquinho Benfica, diretor-superintendente da Fundação Cultural.

Em 2020, Varginha foi uma das primeiras cidades de Minas Gerais a destinar os recursos da Lei Aldir Blanc. Foram lançados dois editais que beneficiaram 258 profissionais do setor. A cidade recebeu R$ 929.625,40 do Governo Federal.

“Estamos atuando nas mais diversas áreas contra a Covid-19, pois todos os setores foram impactados pela crise causada pela pandemia. Estes recursos da Lei Aldir Blanc ajudaram muito o setor cultural da nossa cidade. Este ano, após a autorização do Governo Federal, poderemos utilizar o saldo remanescente dos recursos destinados em 2020 e esperamos beneficiar todos aqueles que estão necessitando”, destaca o prefeito, Vérdi Lúcio Melo.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (35) 3690-2705 ou ainda pelo e-mail superintendencia@fundacaoculturaldevarginha.com.br.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha