Isadora Amaral representa Varginha no concurso Miss Brasil Café que será realizado neste sábado

Entre esta quinta-feira (17) e sábado (19) acontece o concurso Miss Brasil Café 2022. Em sua 9ª edição, o concurso reúne 11 candidatas na categoria adulta e três na adolescente, ao título que homenageia a mulher do campo, do agro e do café. E na disputa estará Isadora Santos Amaral, Miss Varginha 2021 e Vice-Miss Minas Gerais 2021.

O evento é sediado na cidade de Três Pontas, no Sul de Minas Gerais, e tem transmissão via redes sociais. A final será transmitida ao vivo, no sábado (19), às 19h. A vencedora deve cumprir a agenda da Expocafé em 2022, que ainda não foi definida.

Além disso, as candidatas que ficarem em primeiro, segundo e terceiro lugares receberão uma premiação em dinheiro, que não foi revelada. Somente o 1° lugar recebe também a coroa, que foi confeccionada inteiramente inspirada no café.

Vale destacar que a candidata deve cumprir com as normas do concurso, além de estar ligada ao café e ter conhecimentos do setor, desde a produção de cafés especiais até a vivência com a engenharia agrônoma.

O concurso fomenta, assim, a valorização e expansão da mulher em um meio predominantemente masculino. A busca é por uma Miss que vá além da beleza: é um propósito a ser seguido, compartilhado, buscado por cada mulher que participa, qual seja levantar a bandeira do empoderamento na defesa da mulher do agro.

“A importância deste concurso para a cafeicultura é reforçar a presença e o empoderamento da mulher dentro do agro. E é muito importante para a história do café ter uma mulher representando todas as outras que lidam com a cafeicultura”, diz Isadora.

“Vou dar meu melhor em nome da minha história”

Isadora Amaral tem 21 anos e é estudante de Odontologia. A modelo é natural de Carmo do Rio Claro, onde morou na zona rural com seu pai, que é cafeicultor, e a mãe, professora. Há quatro anos, Isadora mudou pra Varginha para se dedicar aos estudos.

Em março de 2021, a modelo venceu o Miss Varginha e na mesma noite também recebeu o título de Miss Solidariedade por ter sido a candidata que mais arrecadou fundos para uma instituição de caridade (Vida Viva). Título este que abriu ainda mais portas para ela.

“O título de Miss Café Varginha veio em decorrência do título de Miss Varginha. Fiquei muito feliz em receber a faixa, pois o café faz parte da minha história”, contou ela.

Isadora disse que tem dois motivos muito grandes que a faz sentir orgulho de carregar a faixa de Miss Café Varginha. O primeiro é que ela é filha de cafeicultor e cresceu vendo seu pai trabalhar no café, inclusive o ajudando em muitas tarefas. E o segundo é que Varginha é um dos principais centros de comércio e produção de café do Brasil e do mundo.

“Meu pai é cafeicultor e eu cresci vendo ele trabalhar com o café, inclusive acompanho ele em tudo e o ajudo do meu jeitinho desde criança. Além disso, minha mãe é professora e tenho uma irmã que também é professora. Meus pais moram na Zona Rural, município de Carmo do Rio Claro. Eu tenho muito orgulho da minha família, eles me apoiam em tudo”, disse ela.

“Lembro-me que quando ainda criança pegava o rodo da minha mãe passar pano em casa para ir ajudar o meu pai rodar o café. Ele vendo a minha satisfação em ajudá-lo foi e fez um rodinho pra mim igual ao dele. Eu ia rodando o café na frente e ele vinha corrigindo as leiras tortas atrás. O café faz parte da minha vida desde que nasci e estou muito feliz em ser candidata ao Miss Brasil Café. Vou dar o meu melhor em nome da minha história”, completou.

Já em outubro de 2021, Isadora teve outra conquista para comemorar; ela ficou em segundo lugar no Miss Minas Gerais, representando Varginha, e recebeu o título de Vice-Miss Minas Gerais 2021.

“Eu fui para o Miss Minas Gerais menina e voltei mulher. Adquiri mais experiência e maturidade. Eu busco a coroa, não só pra mim, mas para Varginha e todos que acreditam em meu sonho. Ser miss é uma responsabilidade, quero muito trazer este título de MISS BRASIL CAFÉ para nossa cidade.”, completou.

Encerrando, ela contou que os últimos dias de preparação para o Miss Brasil Café estão sendo “tensos”, pois ela precisa lidar com a semana de provas na faculdade, que coincidiu com a data. Além disso, ela ainda terá que fazer presença no Miss Varginha 2022 que acontecerá no dia 20, um dia após o concurso em que ela está participando.

“O Miss Brasil Café acontece dia 19 e dia 20 volto correndo para Varginha para a minha despedida como Miss Varginha 2021, pois nesta data será eleita a Miss Varginha 2022. Ser Miss não é fácil, exige muita responsabilidade e dedicação e as vezes é preciso abrir mão de algumas coisas. Vai ser o primeiro aniversário do meu pai que passo longe dele, mas enfim eu amo muito tudo isso”, encerrou Isadora Amaral.