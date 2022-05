Hugo Hoyama é o convidado da semana do Meu Sócio Podcast

Hugo Hoyama, participou da resenha com Paulo Reale e Ed. O Podcast vai ao ar, sexta-feira (hoje) as 20h.

Hugo Hoyama, tem 53 anos, disputou 6 jogos olímpicos, 7 jogos pan-americano, ganhou 15 medalhas 10 de ouro, 1 de prata, 4 de bronze. É recordista de medalhas de 2007 a 2011 e até hoje é atual recordista no tênis de mesa, com 10 medalhas de ouro. Foi técnico da seleção brasileira feminina por 9 anos, e desde novembro de 2021 é o embaixador do tênis de mesa. Hoje ele é palestrante e treinador de jovens no tênis de mesa que faz o esporte crescer cada dia mais no Brasil.

Semanalmente, grandes nomes da música, futebol e entretenimento, são convidados do @MeuSócioPodcast

Resenha é o que não falta. Na última semana, Evandro do grupo Art Popular, foi o convidado.

O time vem crescendo, nos bastidores, além do Van, agora também faz parte do time o WL. E em breve, novos integrantes vão ser anunciados.

