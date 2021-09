Hora do Empreendedor com Ibraim Gustavo – EaD: O uso indispensável dos meios digitais para a educação

O ensino-aprendizagem sofreu muitas modificações nos últimos meses, e o EaD foi uma das ferramentas mais importantes durante o período.

A pandemia do Coronavírus nos provou a necessidade do EaD, utilizando os meios digitais para se estudar.

O Ensino à Distância – EaD – não é novidade, mas mostrou-se indispensável para o mundo.

O EaD e o novo normal

Uma das grandes conquistas da tecnologia nos últimos foi, sem dúvida, a possibilidade do Ensino à Distância.

O EaD é extremamente democrático, pois permite o acesso à cultura e à educação formal a milhões de pessoas.

Sem essa modalidade de ensino, esses indivíduos não poderiam estudar, incrementar o currículo ou descobrir coisas novas.

Assim como o home office, o EaD também veio para revolucionar a forma como lidamos com as tarefas cotidianas.

Se antes era necessário o deslocamento de horas para o trabalho, enfrentando o congestionamento, hoje não é mais necessário.

De igual modo, atualmente existe a possibilidade de você fazer uma formação acadêmica dentro de casa.

Gabriel Lara, CEO da Boo Digital, fala que um dos benefícios dessa modalidade de ensino está diretamente relacionado ao tempo.

A Boo Digital é especializada na criação de treinamentos, Ensino à Distância e infoprodutos.

Para o presidente da empresa, a quarentena trouxe mais tempo livre a todos, e se o profissional compreender isso, pode ser saudável.

Para Lara: “se considerarmos apenas o tempo gasto no deslocamento de casa para o trabalho, já obtemos uma nova oportunidade para nos qualificarmos”.

Gabriel Lara afirma que essa oportunidade pode ser refletida em nossas vidas de diversas formas.

“Seja aumentando o conhecimento em nossa própria vida pessoal, como um hobby, ou até mesmo para uma mudança de carreira”, diz.

Ele sustenta ainda que independentemente da escolha, “podemos considerar a internet como uma grande aliada para isso”.

Ferramentas para o Ensino à Distância

Gabriel Lara defende que não importa qual a plataforma você escolha para estudar.

Existem conteúdos sérios, legítimos e com abordagem científica e metodológica em todos os canais, como:

Youtube;

Facebook;

Instagram;

LinkedIn;

Udemy;

Hotmart.

Além destas, existem centenas de outras plataformas que disponibilizam os conteúdos mais diversos.

Nessas plataformas existe a possibilidade de ter um primeiro contato com assuntos variados.

Lara comenta que, caso o indivíduo se interesse, “há a possibilidade de comprar o curso de determinada pessoa ou empresa para fazer uma qualificação completa”.

E, assim como existem aplicativos e sites com temas generalistas, há também aqueles que são especializados.

São especialidades diversas:

Medicina – Mediflix

Educação física e Crossfit – Comunidade Corpotamental

Canto Contemporâneo e Música – FCC EaD

Empreendedorismo e Inovação – Coan Inovação e Gestão

Capacitação Para a Nova Economia – Startse

Profissões do Futuro – O Futuro das Coisas

E você ainda pode procurar novos conhecimentos e habilidades, conhecendo novos temas e assuntos.

Finanças não são impeditivos

Outro ponto focal para o empresário é a questão financeira: “importante lembrar que obstáculos financeiros, nesse contexto, são quase insignificantes”, conta.

Inúmeros cursos, aulas, palestras e outras formas de aprendizagem são disponibilizadas de forma totalmente gratuita.

Há também aprendizagens com valores baixos, ou ainda aqueles com preços mais elevados.

Mas, como todo aprendizado é válido, você pode escolher conhecer um assunto novo e consumir o conteúdo de graça.

Caso tenha o interesse de aprofundar no tema, o estudante pode adquirir os cursos disponíveis na internet.

No final das contas, o que se defende é que o indivíduo aproveite o tempo de sobra com as mudanças na rotina.

E aproveitar o tempo passa também por investir em estudos e novas aprendizagens.

“Basta ter acesso à internet e você consegue assistir a conteúdos de qualidade quantas vezes quiser e no horário em que considerar mais adequado”, diz Gabriel Lara.

Ou seja, utilizar o EaD e os meios digitais para aprender e se aprimorar é uma das formas mais inteligentes de se aproveitar o tempo disponível.

Ibraim Gustavo – Jornalista, pós-graduado em Marketing (UNIP) e MBA em Comunicação e Mídia (UNIP). É também escritor, redator e radialista, e possui formação em Profissões do Futuro (plataforma O Futuro das Coisas), e no programa Restartse (plataforma StartSe).