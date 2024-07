Festival de Jazz & Blues irá reunir atrações nacionais e internacionais em São Lourenço   

Décima edição do evento, gratuito e aberto ao público, acontece no mês de julho e receberá artistas como o americano Lil’ Jimmy Reed.

Foto: Divulgação

Os apaixonados por jazz e blues já têm um destino certo para visitar durante o mês de julho. Para aquecer o inverno com boa música, a cidade de São Lourenço, no Sul de Minas, irá sediar a décima edição do Festival “São Lourenço Jazz & Blues”, entre os dias 12 e 14 de julho.

Em uma estrutura montada no estacionamento do Parque das Águas, no coração da cidade do Circuito das Águas, o evento terá entrada gratuita e contará com apresentações nacionais e internacionais do jazz, além de uma área gastronômica ao ar livre com os sabores de Minas Gerais.

Entre as atrações confirmadas para a edição de 2024 estão nomes como Lil’ Jimmy Reed (EUA), que simboliza o autêntico Blues da Louisiana, acompanhado pelo mineiro Bruno Marques. A dupla irá se apresentar no dia 13 de julho. Além deles, estarão presentes também Carlos Chagas & Johnson Almeida, Zamat, Russo Jazz Band, Jazz In, Savoy Jazz, Carol Pedalino, Jucilene Buose e Wolf Borges – All that Jazz e Nanda Moura.

Após nove edições de sucesso, o festival já virou tradição na região e levou ao público apresentações de renomados artistas de Jazz, Blues e suas vertentes, como JJ Jackson, Blues Etílicos, Leo Gandelman, entre outros. A expectativa para este ano é de que mais de 8 mil pessoas compareçam ao evento, durante os três dias da programação.

O “10° São Lourenço Jazz & Blues” é realizado pelo São Lourenço Convention & Visitors Bureau, com patrocínio da Construtora e Incorporadora Vilela Campos, Água São Lourenço, Carrossel Supermercados, RR Locações, apoio da Raimax e Sociedade Brasileira de Eubiose e fomento da Secretaria de Turismo e Prefeitura Municipal de São Lourenço.

Sobre São Lourenço:

Situada no sul de Minas Gerais, São Lourenço é uma cidade hospitaleira e com um agradável clima de montanha presenteado pela Serra da Mantiqueira. Perfeita para recarregar as energias, a cidade atrai turistas de todo o país interessados em explorar as regiões do Circuito das Águas, assim como os fãs do ecoturismo, turismo rural e da gastronomia mineira.

A cidade é conhecida por ser o berço de delícias gastronômicas como o primeiro requeijão do Brasil, além de ser referência nos doces tradicionais e diet. Do emocionante passeio de Maria Fumaça até uma corrida de kart, passando pelo voo de balão e pelos roteiros em fazendas, a cidade é sempre acolhedora e rica em atrativos.

Fonte: Fair Play Assessoria