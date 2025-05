Conheça a história de sucesso de Marcella Regis

De Guarulhos (SP), para o mundo!

Foto: Divulgação

Desde que eu iniciei a carreira em 2024 como consultora de negócios vida… profissionalmente falando, esse novo desafio completou as minhas crenças, no que de fato eu acredito que é importante no dia a dia e até mesmo para a vida. Que é ter propósito em tudo o que se faz.

A minha trajetória no mercado de seguros de vida é marcada por uma construção sólida, que começou na base — dentro de uma corretora em 2014, e em 2016 cursei Jornalismo, mas para realmente focar no ramo de seguros, optei em cursar Processos Gerenciais na faculdade Eniac em Guarulhos. — e evoluiu para um papel estratégico dentro de uma seguradora em 2017.

Voltando alguns anos atrás quando iniciei na corretora em 2014, eu pude desenvolver uma base com foco total no relacionamento com o cliente.

Trabalhar em uma corretora de seguros com foco no ramo de automóveis é mergulhar em um ambiente dinâmico, onde agilidade, relacionamento e conhecimento técnico caminham lado a lado. O dia a dia envolve uma série de atividades que exigem atenção aos detalhes, comunicação clara com clientes e constante atualização sobre produtos e políticas das seguradoras.

Ao migrar para a seguradora, eu trouxe um olhar mais completo e empático.

A minha jornada começou na seguradora na central de atendimento ao cliente. Foi ali, no contato direto, que eu aprendi a ouvir de verdade, entender as necessidades reais das pessoas e traduzir isso em proteção financeira de valor. Essa vivência prática com o dia a dia do segurado formou não só meu conhecimento técnico, mas também minha sensibilidade humana — algo que eu carrego até hoje como diferencial.

Então como eu já conhecia a realidade dos corretores, já sabia onde estavam as dores do mercado e o que os clientes buscavam, despertou um desejo de prestar processo para a área comercial. Após entrar como Júnior na diretoria comercial da Porto, eu cresci em cerca de 1 ano para o cargo de Pleno – com uma carteira de 110 corretores para gerenciar em São Paulo, e foi essa visão integrada que permitiu a minhas atuação de forma muito mais estratégica, contribuindo com ações voltadas ao desenvolvimento de corretores, apoiando à força de vendas e criando iniciativas que geraram resultados reais.

Eu sou uma profissional que gosto de conectar, que entende o negócio de ponta a ponta e que faz a diferença porque realmente acredita na importância do seguro de vida — não como produto, mas como proteção para histórias, famílias e futuros.

Além de uma profissional do mercado de seguros. Eu sou entusiasta do que faz, alguém que vive o propósito de proteger pessoas. E isso, no final das contas, é o que realmente importa.

A história de sucesso de Marcella Regis, serve como inspiração para muita gente. A aguardem, que em breve vem mais novidades.

Fonte: Paulo Reale