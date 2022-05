Com mais de 70% de ingressos vendidos, o evento “Tarde de Buteco” acontece neste domingo

O show terá início às 16h no Minasul.

Redação CSul Luis Pereira / Foto: Climax Produções / Divulgação

Neste domingo (29), acontecerá em Varginha, a festa “Tarde de Buteco”, contando com a presença de Leonardo e Zé Felipe. O evento é organizado pela Climax Produções e oferecerá a melhor estrutura e segurança para recepcionar o público. A atração conta com os setores “Buteco” e “Frontstage”, sendo dividido da seguinte maneira:



Setor Frontstage:

– Pastéis e salgados variados;

– Cerveja puro malte;

– Vodka Smirnoff;

– Red Label;

– Gin;

– Caipirinha e caipiroska;

– Skol Beats;

– Água Tônica;

– Refri;

– Água.

Setor Buteco:

– Cerveja puro malte;

– Vodka Smirnoff;

– Gin;

– Caipirinha e caipiroska;

– Água Tônica;

– Refri;

– Água.

Com mais de 70% de ingressos vendidos, o evento já está na sua reta final, garanta o seu e não fique de fora! O show acontecerá no Minasul, que conta com acesso para deficientes, estacionamento e espaço para fumantes.

Vale ressaltar que, o evento é destinado para maiores de 18 anos. Mais informações podem ser obtidas no link.