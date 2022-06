Artigo Juarez Alvarenga: No chuveiro quando a vida está legal

Foto: Flickr

A dinâmica da vida é inexplicável, mas todo mundo submete a ela.

A sua volatilidade nos trás altos e baixos. Estes deslocamentos variáveis é o estereotipo da essência existencial.

Hoje ao entrar no banheiro e ligar o chuveiro sinto um prazer de cantar, pois os encantos da vida em abundancia sintetizam meu momento atual. Mas nem sempre foi assim. Aprendi a compreender que a vida nos envia muitas vezes para tomar banho gelado de madrugada no mês de maio. Confesso que quase me tornei profissional deste maltrato vivencial. Hoje com o psicológico recrudescido como a casca de uma tartaruga ao tomar banho de madrugada tomo simplesmente um resfriado capaz de curar com um simples Melhoral.

Matuto da vida no curral da existência aprendi a viver e sair das emboscadas ileso e pronto para admirar os encantos vivenciais sem anestésico do sofrimento.

Não existe no mundo terreno ninguém isento de tomar banho gelado de madrugada. A diferença são os sobressaltos que damos nos abismos e não suas profundezas verticais.

Se hoje sob as duchas generosas e as águas quentinhas celebro a vida é porque algum dia amaldiçoou. Tudo de bom que no momento atual trás não foi dádiva foi uma conquista de minha sempre otimista filosofia de vida.

As águas cristalinas de que desce sob meu corpo vieram de incansáveis procura de fontes cavadas, roubadas do sol ardente.

O importante de tudo isto de que não é uma vitória solitária, hoje tenho com quem dividir o espaço do encanto do banheiro com alegria e a certeza que a dinâmica da vida mim deu oportunidade de cantar no banheiro os encantos descobertos nos caminhos desta vida cigana.

Por: Juarez Alvarenga