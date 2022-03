Academia de cílios tem cursos reconhecido pelo MEC

Acompanhando a tendência de profissionalização no mercado da beleza, academia de cílios tem cursos de extensão universitária reconhecida pelo mec

Conhecida por estar à frente das maiores conquistas do mercado de Extensão de cílios, Marysol Almeida, desde setembro de 2021, tem seus cursos reconhecidos pelo Ministério da educação.

Se você é cliente de extensão de cílios, talvez nunca tenha ouvido falar no nome Marysol Almeida. Mas se você trabalha na área com certeza, além de conhecer, tem algo bom para dizer sobre ela ou de como ela vem mudando e melhorando o mercado para quem trabalha com cílios. E como isso impacta até mesmo quem é apenas cliente.

A última conquista da empresária, que começou com atendimentos em Campo Grande/MS e hoje se dedica a formar novos profissionais, causou um verdadeiro burburinho no mercado. Os cursos dados por Marysol passaram a ser reconhecidos como extensão universitária e isso impacta positivamente em um mercado de cursos livres, mostrando um novo padrão de qualidade e profissionalismo.

A dedicação em melhorar esse mercado vem muito de todos os preconceitos que já passou por trabalhar no mercado da beleza e da falta de credibilidade que muitos profissionais ainda sofrem. Sua meta é tornar esse mercado um local onde as pessoas se orgulhem de fazer parte e também desejem entrar por escolha, e não apenas necessidade. Isso é o que faz a CEO da marca Marysol Beauty Academy não parar nunca.

Marysol conta também que o próximo passo é qualificar ainda mais as alunas da academia para que, através da Marysol Beauty Academy, elas possam formar mais profissionais com o selo MBA e reconhecimento do MEC, que é o maior órgão regulador da educação no país.

