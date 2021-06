13º Festival Nacional de Teatro de Varginha tem início de forma virtual

Ao longo dos últimos anos, Varginha foi palco das principais manifestações teatrais da atualidade.

Ao todo, são 10 companhias de teatro, 10 espetáculos a serem apresentados, cerca de 200 artistas envolvidos, em cinco dias de intenso intercâmbio cultural. Esse é apenas o saldo inicial da 13ª edição do Festival Nacional de Teatro de Varginha. Neste ano o evento segue até 22 de junho, e pela primeira em versão online transmitido pelo Facebook do festival. Com o Festival de Teatro a cidade entrou de vez na rota artística – cultural brasileira ficando em evidência entre as principais regiões do país.

Ao longo dos últimos anos, Varginha foi palco das principais manifestações teatrais da atualidade. Em suas edições anteriores passaram pela cidade as mais diferentes companhias retratando toda a diversidade estética de um país múltiplo, com artistas múltiplos e pontos de vistas múltiplos. Em Varginha, principalmente o público do Sul de Minas, passou a encontrar uma referência sólida com o Festival Nacional de Teatro, que ressuscitou a tradição cênica da cidade. “Como uma das cidades mais importantes da região, Varginha precisava resgatar seu caráter cultural imponente, oferecendo a todo o sul de Minas uma opção de entretenimento que agregue valor ao roteiro artístico regional, e é isso que temos feito ao longo do tempo com o Festival de Teatro”, analisa o empreendedor Adão Marcos Misael. Ainda segundo ele, o resgate cultural de Varginha passa diretamente pelo anseio da população que poderá assistir em casa grandes espetáculos brasileiros de alta qualidade profissional levando as manifestações culturais às mais distintas classes.

Os estados participantes desta edição são: Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Amazonas e Minas Gerais que estarão prontos para levar a platéia do Festival de Teatro para uma viagem pelos mais diversos mundos do imaginário teatral.

A realização do Festival Nacional de Teatro de Varginha 13ª edição é do empreendedor Adão Marcos Misael com apoio da Lei Aldir Blanc no âmbito do estado de Minas Gerais.

Confira a programação:

Sexta Feira – 18 de junho às 20 horas

Cia Os Palhaços de Rua

Espetáculo: Vikings e o Reino Saqueado

Cidade: Londrina – PR

Categoria: Adulto rua

Duração: 46 minutos

Atelier Artístico Chegança

Espetáculo: Histórias do Mundão

Cidade: Salvador- BA

Categoria: Palco/ Infantil

Duração: 65 minutos

Sábado – 19 de junho às 20 horas

Rococó Produções Artísticas e Culturais

Espetáculo: De La Mancha, O Cavaleiro Trapalhão

Cidade: Porto Alegre- RS

Categoria: Palco Infantil

Duração: 30 minutos

Espaço Núcleo

Espetáculo: Caravela da Ilusão

Cidade: Limeira- SP

Categoria: Espaço Alternativo/Adulto

Duração: 46 minutos

Domingo 20 de junho às 20 horas

Buia Teatro Company

Espetáculo: Cabelos Arrepiados

Cidade: Manaus-AM

Categoria: Palco Infantil

Duração: 49 minutos/50 segundos

Trupe Investigativa Arroto Cênico

Espetáculo: O Patinho Feio

Cidade: Nova Iguaçu-RJ

Categoria: Palco Infantil

Duração: 49 minutos

Segunda feira – 21 de junho às 20 horas

Constância Cia de Teatro

Espetáculo: Detrás das Nuvens

Cidade: Pindamonhangaba-SP

Categoria: Palco Infantil

Duração: 47 minutos

Cyntilante Produções

Espetáculo: A Arca de Vinicius

Cidade: Belo Horizonte- MG

Categoria: Palco Infantil

Duração: 56 minutos

Terça feira – 22 de junho às 20 horas

Magnólia Cultural

Espetáculo: Em Busca do Snark Invisível

Cidade: São Paulo-SP

Categoria: Palco Infantil

Duração: 40 minutos

Quintal das Artes Cultura e Entretenimento

Espetáculo: Luiza Mahin… Eu Ainda Continuo Aqui

Cidade: Rio de Janeiro-RJ

Categoria: Palco Adulto

Duração: 50 minutos

Fonte: Fundação Cultural de Varginha / Foto destaque: Divulgação