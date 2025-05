Secretaria de Educação promove campanha para incentivar emissão do CPF pelos estudantes da rede estadual

Documento é essencial para garantir o acesso a direitos, programas educacionais e benefícios sociais; mobilização nas escolas segue até o fim do ano letivo



Foto:SEE-MG / Divulgação



A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) iniciou uma campanha para incentivar estudantes da rede estadual a emitirem o Cadastro de Pessoa Física (CPF). A iniciativa, que dá continuidade ao movimento Jovem + Cidadão: seu CPF na mão, busca mobilizar não apenas os alunos de todas as idades, mas também seus responsáveis e os profissionais da educação em torno da importância do documento.



CPF é um documento essencial para o exercício da cidadania, pois garante o reconhecimento legal do indivíduo em diversas situações do dia a dia, como abrir uma conta bancária, participar de concursos públicos, realizar matrículas em instituições de ensino e acessar programas sociais.



A orientação é que a emissão do CPF seja feita preferencialmente até o dia 28/5, data-base do Censo Escolar 2025. Contudo, o trabalho de conscientização nas escolas deve se estender por todo o ano letivo, de forma contínua, com o apoio de gestores escolares, professores, estudantes e familiares.



Como emitir o CPF



A emissão pode ser feita de forma simples e gratuita por meio do site da Receita Federal:

1. Acesse gov.br/receitafederal;

2. Clique na opção “Meu CPF”;

3. Em seguida, selecione “Inscrever-se no CPF”;

4. Clique em “Iniciar”.

Também é possível realizar o processo de maneira presencial. Para isso, estudantes a partir de 16 anos ou seus responsáveis devem agendar atendimento pelo site da Receita Federal e comparecer a um dos postos conveniados do município. Alunos menores de 16 anos precisam estar acompanhados do responsável legal.



É importante que todas as escolas da rede estadual participem ativamente dessa mobilização. A campanha é mais do que um incentivo à emissão de um documento, é um passo importante na formação de cidadãos mais conscientes de seus direitos e deveres.

Fonte: Agência Minas