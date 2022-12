Voos da Azul são oficialmente retomados em Varginha

Cerimônia de inauguração reuniu autoridades do município e assessor da presidência da Azul.

Redação CSul / Foto: Prefeitura de Varginha

O retorno dos voos da Azul para o Aeroporto Regional de Varginha nesta segunda-feira (12), foi marcado com o batismo da aeronave, pelos caminhões da Brigada de Incêndio do aeroporto, além de uma cerimônia que reuniu empresários, autoridades e representantes de diversos segmentos.

O prefeito Vérdi Melo, juntamente com o vice-prefeito Leonardo Ciacci receberam o assessor da presidência da Azul, Ronaldo Veras, que desembarcou no voo, juntamente com a tripulação e os primeiros passageiros. A solenidade contou também com a presença do Diretor de Atração de Investimentos do Invest Minas, Ronaldo Barquette, representando o Governo do Estado.

Na oportunidade Vérdi falou em franca expansão do polo industrial, “a presença da Azul fortalece nosso município e nossa região. Hoje os empresários na escolha por um município, avaliam todos os aspectos, como a educação, saúde, transporte e logística. Temos um aeroporto regional, que atende a todos os municípios, uma das principais portas e entrada da nossa cidade,e agora se completa com a reativação dos voos da Azul”, disse o prefeito que, agradeceu o executivo da Azul, Ronaldo Veras e ao Governo de Minas por ter em atendido aos pleitos da administração.

Participaram ainda os secretários municipais de Turismo, Barry Charles, de Desenvolvimento Econômico, Juliano Cornélio, e Educação, Juliana Mendonça, de Planejamento, Ronaldo Gomes Lima Júnior e de Obras, Wiliam Gregório Grande, além de vereadores da Câmara Municipal de Varginha.

Os voos de Varginha para Belo Horizonte serão oferecidos as segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 10h20. Já os voos de BH/ Varginha são nos mesmos dias com saída às 8h20, com duração de 1h20 minutos.