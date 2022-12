Voo inaugural da Azul acontece na próxima segunda-feira (12), em Varginha

Viagens aéreas serão realizadas em aeronaves modelo Cessna Grand Caravan.

Redação CSul / Foto: Divulgação

Acontece na próxima segunda-feira (12), o voo inaugural da Azul em Varginha. Os voos comerciais entre o município e a capital mineira aconteceram em aeronaves modelo Cessna Grand Caravan, com nove assentos.

Inicialmente serão ofertados três voos semanais sendo as segundas, quartas e sextas-feiras. De o aeroporto de Belo Horizonte para Varginha a saúda acontece às 8h20 com chegada às 9h50. Já do município para a capital do Estado, a saída acontece às 10h20 às 11h45.

Conforme o secretário de desenvolvimento econômico, Juliano Cornélio, o incremento destas operações na cidade ajuda toda a região para o desenvolvimento econômico.

As passagens podem ser adquiridas através da Central de Relacionamento Azul (4003-11 para capitais e regiões metropolitanas e 0800 887 1118 para outras localidades), outra alternativa é o site da Azul, além de agências de viagens parceiras.