Vereadores solicitam à prefeitura de Varginha concessão de benefícios fiscais ao Porto Seco Sul de Minas

Conforme o legislativo, medida visa a isenção do IPTU e, também, do ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Para os vereadores, a isenção tributária destes impostos permitirá a ampliação empregatícia e o crescimento econômico na cidade.

Redação CSul/Foto destaque: Divulgação Câmara de Varginha

Os vereadores da comarca de Varginha, sendo eles, Dudu Ottoni; Cabo Valério; Doutor Guedes; Joãozinho Enfermeiro; Doutor Lucas; Marquinho da Cooperativa e Thulyo Paiva solicitaram ao prefeito Vérdi Lúcio Melo o estudo e, consequentemente, a possibilidade da concessão de benefícios fiscais ao Porto Seco Sul de Minas. Conforme o legislativo, a medida visa a isenção do IPTU e, também, do ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza.

Para os vereadores, a isenção tributará destes impostos permitirá ao Porto Seco a ampliação empregatícia e o crescimento econômico em Varginha.

Vale ressaltar que, no último dia 15, os vereadores Apoliano Rios, Cristovão, Dudu Ottoni, Joãozinho Enfermeiro, Reginaldo Tristão, Professor Rodrigo Naves e Thulyo Paiva visitaram as instalações do Porto Seco Sul de Minas. À época, os vereadores foram recebidos pelo diretor Breno Nogueira Paiva e por outros colaboradores.

Vereadores visitaram instalações do Porto Seco nos últimos dias/Foto: Divulgação

Durante a visita, os vereadores conheceram as atividades desempenhadas pelo Porto Seco e, também, os projetos que estão sendo implantados. Após a reunião, os representantes do Legislativo foram levados para conhecer as estruturas e empresas que já operam dentro do Porto Seco e as áreas de terraplanagem que vão abrigar novos galpões, ampliando quase duas vezes o tamanho da área atualmente construída.

“Ficamos impressionados com a estrutura do Porto Seco e muito orgulhosos por Varginha ter um empreendimento de tamanho destaque. O Porto Seco do Sul de Minas é referência nacional e internacional e isso engrandece nosso município. A Câmara de Varginha sempre será receptiva a apoiar projetos de empresas como o Porto Seco, que além de gerar renda e emprego, também são responsáveis por alavancar o crescimento de nossa cidade”, disse a presidente da Câmara, vereadora Zilda Silva.

O Porto Seco do Sul de Minas possui mais de 50 anos de prestação de serviço em Varginha e está localizado em um condomínio industrial e logístico com área de 900.000 metros quadrados. Tem licença para operar como Centro Logístico e Industrial Aduaneiro (CLIA), contando com estrutura completa para armazenar e movimentar cargas gerais e químicas, além daquelas sujeitas à anuência do Ministério da Agricultura e Agropecuária – Mapa – e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa.