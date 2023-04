Vérdi afirma que segurança nas unidades de ensino será redobrada

Prefeito de Varginha se solidarizou com ocorrido em Blumenau (SC).

Redação Csul Foto: Prefeitura de Varginha

Nesta quarta-feira (5), o Prefeito Vérdi Melo se reuniu com a secretária de educação, Juliana Mendonça e o diretor da Guarda Civil municipal, Marcos Cléber Sales, a reunião teve como objetivo tratar da segurança nas unidades de ensino da rede municipal. Em vídeo, o prefeito se solidariza com as famílias de Blumenau (SC) que, perderam quatro crianças e outras cinco ficaram feridas.

Conforme o prefeito, a segurança nas escolas é uma preocupação. “Não estamos parados já instalamos 320 câmeras no interior das escolas, outras 184 serão instaladas no exterior. A compra de portas giratórias com detectores de metal também foi autorizada assim como concertinas para os muros”, concluiu.

Na oportunidade, o diretor da GCM afirmou que, atualmente a guarda já realiza serviços preventivos. Conforme ele, a partir de julho o efetivo terá aumento. “Teremos mais 42 agentes equipados para auxiliar alunos e professores”.

Vérdi finalizou dizendo que, “outras medidas poderão ainda acontecer. Estamos trabalhando para a segurança das crianças e profissionais”.