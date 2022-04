Varginha tem nove novos leitos de UTI integrados no Sistema de Saúde

O Governador Romeu Zema, informou que o sistema de saúde do Sul de Minas será reforçado com 72 leitos.

Redação CSul / Foto destaque: Dirceu Aurélio/Imprensa MG

Em anúncio realizado na última quarta-feira (13), o Governador Romeu Zema disse que, o Sul de Minas Gerais terá seu sistema de saúde reforçado. Serão incorporados na região 72 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Os leitos foram criados durante a pandemia da Covid-19 e, agora, serão integrados de forma permanente aos hospitais. A região, que antes possuía 313 leitos de UTI, passa a contar com 385, o que representa aumento de 23%. Em Varginha, o acréscimo foi de nove leitos (25%).

Durante o anúncio Zema destacou que, o aumento nos leitos é um legado do enfrentamento da pandemia.

“Tudo indica que estamos caminhando para o fim deste triste capítulo. A região Sul de Minas Gerais terá esse acréscimo de 72 leitos de UTI que, significará um melhor atendimento médico para a região”. Destacou o Governador de Minas Gerais.

Romeu Zema também disse que, a ação deverá contribuir para a redução na fila de espera de cirurgias eletivas.

“Esse aumento de leitos está dentro do programa Opera Mais, Minas Gerais, que lançamos com o objetivo de reduzir a fila de espera por cirurgias. Durante o período de pandemia tivemos um acúmulo dessa demanda, principalmente das de menor urgência. O Estado está direcionando R$ 203 milhões para o Opera Mais e esses leitos de UTIs vão significar mais agilidade na realização das cirurgias represadas”, pontuou. Romeu Zema.

A manutenção dos leitos, aliada à continuidade dos investimentos para compra e distribuição de equipamentos, é o maior legado da pandemia da Covid-19. Depois de fazer o maior investimento da história, com R$ 9,5 bilhões aplicados na Saúde em 2021, o Governo de Minas continua fortalecendo o sistema público de saúde com mais repasses. No total, a Região Sul receberá R$ 190 milhões para cirurgias eletivas, reforma de UBS, compra de equipamentos hospitalares e veículos de transporte de pacientes.

O Opera Mais, Minas Gerais foi criado para diminuir a demanda represada por causa da pandemia e reduzir o tempo de espera para a realização dos procedimentos cirúrgicos. A Região Sul receberá R$ 17,7 milhões por meio do programa, sendo que desse valor já foram repassados aos municípios R$ 5,9 milhões.

*Com informações Agência Minas