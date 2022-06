Varginha registrará baixas temperaturas e geada, segundo o ClimaTempo

Previsão aponta geadas na segunda, terça e quinta-feira da próxima semana.

Os brasileiros deverão enfrentar uma nova frente fria, isso porque a previsão é de que as temperaturas deverão cair sobre o Sul do país a partir da próxima sexta-feira (10). Porém, as baixas temperaturas também deverão ser sentidas no Sudeste brasileiro.

Segundo o site de meteorologia ClimaTempo, durante a terça-feira (7), a frente fria avançou para o litoral de São Paulo, aumentando a nebulosidade e as condições de chuva sobre parte do estado e também sobre algumas áreas do Mato Grosso do Sul.

Segundo o ClimaTempo, a passagem da frente fria provocará muita nebulosidade e chuva. As temperaturas deverão seguir caindo e já se intensificando durante o fim de semana.

Clima em Varginha

Quem havia guardado os casacos mais reforçados já pode considerar a retirada deles dos armários. Em Varginha, a previsão para esta quinta-feira (9), é de pancadas de chuva durante a tarde e noite, o ClimaTempo prevê 4mm.

Os termômetros deverão registrar mínima de 15°C e máxima de 25°C. Na sexta-feira (10), os termômetros deverão registrar mínima de 14°C e máxima de 21°C, há também previsão de 4mm de chuva.

Durante o fim de semana as temperaturas deverão ficar ainda mais baixas, no sábado (11) a previsão é de mínima de 14°C e no domingo (12), mínima de 12°C. Há previsão de chuva.

No início da semana, o ClimaTempo aponta previsão de geadas. Na segunda-feira (13), a mínima deverá ser de 4°C, com previsão de geada. Enquanto na terça-feira (14), as temperaturas permanecem baixas, podendo chegar a 1°C, também com previsão de geada.

Na quarta-feira (15), a previsão é de mínima de 9°C e na quinta-feira (16), o ClimaTempo volta a prever geada e mínima de 4°C. Por fim, na sexta-feira (17), o site prevê mínima de 5°C, sem previsão de chuva ou geada.