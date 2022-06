Varginha encerra mês de maio com saldo positivo de vagas, segundo o Caged

Setor de serviços se destaca no acumulado, como o setor que mais contratou naquele mês.

Redação CSul / Foto: Prefeitura de Varginha

Varginha se manteve com saldo positivo na geração de empregos formais em maio, conforme dados coletados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) por meio do Ministério do Trabalho e Previdência.

O município contabilizou um saldo positivo de 272 novas vagas de emprego com carteira assinada, foram 2.095 admissões e 1.823 desligamentos. No acumulado do ano, o saldo é de 1.034 oportunidades formais de emprego. Ao todo foram 10.568 admissões e 9.534 demissões.

Em maio, o setor de serviços foi o que mais contratou, com saldo positivo de 85 empregos, tendo 1.053 contratações e 968 demissões. Em seguida, o setor de agropecuária com 69 empregos, de 100 contratações e 31 desligamentos.

Enquanto o setor de comércio registrou saldo positivo de 47 vagas, resultado de 510 admissões e 463 demissões. Na construção, o saldo foi de 45 novas oportunidades de emprego, sendo 221 admissões e 176 desligamentos.

No mês de abril o setor de indústria havia encerrado com saldo negativo. Conforme o Caged, no mês de maio o setor encerrou com saldo positivo de 26 empregos, sendo 211 admissões e 185 desligamentos.