Varginha conquista medalhas na Etapa Estadual dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG)

Atletas foram recebidos pelo prefeito Vérdi Melo.

Foto: Prefeitura de Varginha

O Prefeito Vérdi Melo recebeu nesta semana na prefeitura os alunos atletas que representaram Varginha, na etapa Estadual dos Jogos Escolares de Minas (JEMG), disputada em Uberlândia no períodos de 25 a 30 de julho em Uberaba.

Vérdi esteve acompanhado do vice-prefeito Leonardo Ciacci e do secretário de Esporte André do Vôlei. Na oportunidade o prefeito parabenizou a todos os atletas por terem representado Varginha nessa importante competição.

”Hoje quero parabenizar cada um de vocês e dizer que estamos orgulhosos por terem representado Varginha e conquistado importantes Vitórias. Nossa administração reconhece o valor do esporte e investe para que todos tenham acesso as práticas esportivas “.

O Prefeito lembrou ainda de grandes investimentos Já realizados, como o Estação Cidadania, ginásio para modalidades Olímpicas e Paraolímpicas, o ginásio de artes marciais na Semel, a instalação de academias de rua em diferentes regiões.

A ETAPA ESTADUAL, contou com mais de 5.500 atletas de escolas estaduais e particulares de todo estado, com disputas nas seguintes modalidades: atletismo, badminton, basquetebol, ciclismo, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, judô, natação, taekwondo, tênis de mesa, voleibol, vôlei de praia e xadrez.

“Nós queremos agradecer a confiança de toda equipe da Semel e ao Pais e aos atletas que tão bem Representaram Varginha nas competições”, disse o vice-prefeito Leonardo Ciacci.

Os jogos acontecem em disputas realizadas uma vez por ano e contam com total apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Senel) que a cada ano incrementa e aperfeiçoa a fase Municipal, que serve de incentivo e enaltece a participação de cada aluno/atleta, ofertando assim a possibilidade e detecção de novos talentos

Varginha foi representada por 137 atletas do Atletismo, Tênis de Mesa, Natação, Judô, Voleibol, Vôlei de Praia, Badminton, Handebol e Basquete.

Fonte: Prefeitura de Varginha