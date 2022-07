Prefeitura de Varginha antecipará 50% do 13° salário

3.500 servidores serão beneficiados.

Redação CSul / Foto: Prefeitura de Varginha

Em atenção a uma indicação do vereador Bebeto do Posto, a prefeitura de Varginha antecipará o pagamento da primeira parcela do 13º Salário de 2022, que será depositada na folha de pagamento do mês de julho para servidores da administração direta e indireta.

A informação foi emitida segunda-feira (4), pelo prefeito Vérdi Melo, que a exemplo do ano passado, decidiu pela antecipação como forma de auxiliar os servidores, injetando mais de R$ 6 milhões que obviamente movimentará o sistema econômico do município.

“Passada a pandemia da Covid, estamos trabalhando para devolver a normalidade para nossa cidade e para nossa população, e o foco é aquecer a economia além de beneficiar os nossos servidores com a antecipação do 13º Salário.

Nos últimos meses tivemos a felicidade de comemorar a vinda de novas indústrias, o que resultou em mais emprego e renda, nos dando mais tranquilidade para nossa população. Com foco e fé seguimos em frente, administrando a cidade e zelando pelos nossos servidores, nossos maiores parceiros nessa jornada”, disse o prefeito Vérdi Melo.

INPREV

Também o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha ( INPREV), vai antecipar o pagamento da primeira parcela.

“O Inprev agradece o Prefeito Verdi que mostrou-se sensível às necessidades dos servidores públicos inativos. A antecipação do 13° dos aposentados e pensionistas incrementará a renda dos beneficiários do instituto, nesse momento em que o país se reestrutura, disse Ana Paula Amorim, Diretora Presidente do INPREV.