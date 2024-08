Três Corações ganhará eletroposto de recarga para carros elétricos

Três Corações e Carmópolis de Minas terão estações na rodovia Fernão Dias

Foto: Incharge / Reprodução

A Incharge, empresa pioneira em soluções de recarga para veículos elétricos, irá inaugurar em agosto duas estações de carregamento em Minas Gerais, na rodovia Fernão Dias. O primeiro eletroposto ficará localizado em Três Corações, no Sul do estado, na rodovia Fernão Dias, Km 743, pista Norte, ao lado da Venda do Chico. A inauguração será no dia 21 de agosto e, na sequência, outro ponto de recarga será aberto em Carmópolis de Minas, também na Fernão Dias, Km 584, pista Norte. Ainda este ano, a empresa fará o lançamento de mais uma estação no interior de São Paulo, na rodovia Nova Dutra, na cidade de Aparecida do Norte.

Uma das principais ligações regionais entre Minas Gerais e São Paulo, a rodovia Fernão Dias foi a escolha da Incharge para receber os primeiros eletropostos da região. Segundo o co-fundador e CTO da empresa, Alexandre Abdalla, os pontos de recarga estarão estrategicamente posicionados para atender às necessidades desse público em expansão, trazendo liberdade, comodidade e segurança aos usuários. “Vamos garantir ao usuário que a recarga seja feita de forma simplificada, sem precisar baixar aplicativo ou fazer qualquer cadastro. Basta ter um celular, escanear um QR Code e efetuar o pagamento. Nosso eletroposto terá três carregadores duplos, atendendo até seis veículos simultaneamente”, afirma. As estações serão compostas por tomadas CCS2, modelo que garante um carregamento rápido.

Vale destacar que os eletropostos terão acessibilidade, atendimento remoto ao usuário e, ao utilizar o serviço, o motorista terá acesso ao status da recarga, como: percentual da bateria, potência de carregamento, energia consumida e duração da sessão.

Expansão

Fundada em Santa Rita do Sapucaí (MG), cidade reconhecida como polo tecnológico, a Incharge iniciou suas atividades em 2017, sendo a primeira empresa a desenvolver e fabricar carregadores de veículos elétricos no país. A companhia trabalha com soluções inovadoras para ajudar a desenvolver o mercado de mobilidade elétrica no Brasil e tem planos de expansão. Segundo Alexandre Abdalla, até 2026, toda energia consumida pelos eletropostos virá de fontes renováveis e a expectativa é de que até o final de 2025 a empresa inaugure dez eletropostos. Após esse período, a previsão é inaugurar dez estações por ano. “Ao disponibilizar infraestrutura adequada para carregamento de veículos, estamos tornando a mobilidade elétrica simples, fácil, acessível e trazendo o futuro para os dias de hoje. Nosso foco é simplificar a recarga e oferecer liberdade ao usuário, que terá ao lado do eletroposto um espaço de conveniência”, destaca Abdalla.

Mercado em alta

Considerado um setor em plena expansão, o mercado de carros elétricos no Brasil está em crescimento acelerado, com números expressivos. Em 2023, as vendas de carros elétricos aumentaram 128% em relação a 2022, alcançando 19.310 unidades. No primeiro quadrimestre de 2024, já foram vendidos 20.559 carros elétricos, um crescimento de 764% em relação ao mesmo período de 2023. Somando elétricos e híbridos, 50.856 veículos eletrificados foram vendidos de janeiro a abril de 2024.

Fonte: Lícia Ribeiro