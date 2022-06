Sul de Minas: operação Álibi mira furto e receptação de tratores

Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, e dois de prisão preventiva

Nesta quarta-feira (15), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou a operação Álibi, com o objetivo de combater e responsabilizar suspeitos por envolvimento em furto e receptação de tratores, na cidade de Três Pontas, Sul do estado. Na oportunidade, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, e dois de prisão preventiva, expedidos contra os investigados de 34 e 54 anos. O homem mais velho foi preso na cidade de Conchas, no estado de São Paulo.

No curso dos trabalhos policiais, foram arrecadados três veículos utilizados pelos suspeitos nos crimes, entre eles, uma carreta. Uma terceira pessoa, de 49 anos, ainda foi conduzida por posse irregular de arma de fogo, sendo encontradas na casa dela uma espingarda calibre 12, além de farta quantidade de munição de calibres 12 e 380.

A investigação iniciou após ser localizado, na zona rural de Três Pontas, um trator que havia sido roubado na cidade de Casa Branca, em São Paulo. Com o avanço dos trabalhos, a polícia apurou que dois dos suspeitos identificados também teriam envolvimento no furto de um trator, na zona rural de Três Pontas, veículo encaminhado para o interior de São Paulo.

A operação, denominada álibe devido as versões inverídicas apresentadas pelos suspeitos, contou com a participação de policiais civis das delegacias de Três Pontas, Varginha e Boa Esperança.

Fonte e foto: PCMG