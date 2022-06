Sócia e idealizadora da Bee Sense Marketing Digital visita sede do CSul

Videomaker Isabella Montevechi falou sobre a importância da comunicação online. Visita marca início das celebrações ao aniversário de 77 anos do Jornal Correio do Sul.

Redação CSul / Foto: Luis Pereira/CSul

No dia 14 de julho o Jornal Correio do Sul completará 77 anos de circulação ininterrupta. Em comemoração a este marco do jornalismo regional, o CSul recebeu a visita da videomaker da agência Bee Sense Marketing Digital, Isabella Montevechi, na tarde desta terça-feira (7).

Na ocasião, Isabella captou imagens da sede do Jornal Correio do Sul e pode observar a equipe do CSul trabalhando nas matérias diárias, tanto para a versão impressa como digital.

O editor chefe, Guilherme Campos destacou na oportunidade, a importância de inovar no jornalismo sem perder a tradição. “Nos oferecemos nossa versão digital do Jornal Correio do Sul, gratuitamente em nosso portal online”.

Sobre a Bee Sense Marketing Digital

Agência Bee Sense Marketing Digital é nova no pedaço porém está pronta para polinizar ideias. (Divulgação)

Isabella Montevechi e Luis Otávio Pereira, inauguraram no último dia 26 de maio, a agência Bee Sense Marketing Digital. Os sócios acreditam no poder da comunicação através das redes sociais, e apostam no meio para impulsionar sonhos de quem deseja alcançar mais clientes.

“Estamos prontos para polinizar ideias e trabalhar de forma criativa para colher junto aos nossos clientes resultados satisfatórios. Estamos aqui para trabalhar nos sonhos deles”, disse Luis Otávio.

A Bee Sense Marketing Digital oferece três pacotes, Bee Warrior, Bee Black e Bee Queen, onde os empresários podem contar com pacotes de vídeos institucionais, merchandising e artes. Os clientes também tem a opção de personalizar os serviços.

Apesar de seu lançamento em maio, a agência terá sua inauguração simbólica no dia 16 de junho. O evento acontecerá na sede da “colmeia”, na Avenida José Adélio de Rezende, 373, Campos Eliseos.

Mais informações podem ser obtidas no Instagram @beesensemkt ou Email beesensemkt@gmail.com