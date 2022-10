Semana da Criança é marcada por atrações infantis no Via Café Garden Shopping

Nesta sexta-feira (7), atrações serão voltadas para toda a família.

Foto: Divulgação

O mês preferido da criançada já chegou! Afinal, em 12/10 é comemorado o Dia das Crianças. Por isso, para homenageá-las, o Via Café Garden Shopping, promove ao longo dessa semana, uma programação especial. As atrações são gratuitas e acontecem de 7 a 12 de outubro, em vários pontos do empreendimento.

Nesta sexta-feira (07/10), dia do aniversário de Varginha, as ações serão realizadas para toda a família. A partir das 15h, haverá distribuição de balão para as crianças com a presença do mascotinho do shopping, o ET, Zedi. De 14h às 17h, será montada em frente à loja Polo Wear, a cabine de vídeo 360º. A música ao vivo ocorrerá na Praça da Alimentação em dois horários: às 12h e às 19h.

Nesta semana, personagens infantis também vão invadir o shopping. No sábado (08/10), das 15h às 18h, a Patrulha dos Cães estará presente na Loja Milon. No domingo (09/10), das 14h às 18h, será a vez do Homem Aranha marcar presença na Loja Zastras.

Já na quarta-feira, 12 de outubro, Dia das Crianças, a partir das 15h, a Princesa do Mar estará ao lado da Havan, para uma divertida sessão de fotos com a criançada. Das 14h às 18h, haverá distribuição de algodão doce, na Loja Milon e, às 17h, o cantor Davi Anderson será o responsável pela música ao vivo, na Praça da Alimentação.

“Esta é uma semana muito especial para Varginha e para as crianças. Por isso, sempre nos empenhamos em oferecer atrações variadas para que toda família possa se divertir, nesse feriado prolongado. Além disso, é mais uma excelente oportunidade para aproveitar nossas diversas opções em gastronomia e em compras, enquanto as crianças brincam nas atrações infantis”, afirma a gestora de Marketing, Etienne Bandeira.

Arrecadação de brinquedos

Com o objetivo de contribuir para que crianças em situação de vulnerabilidade social tenham um Dia das Crianças mais feliz, o Via Café Garden Shopping promove, mais uma vez, uma campanha de arrecadação de brinquedos. A iniciativa vai arrecadar brinquedos novos ou em bom estado de conservação, que posteriormente, serão distribuídos a instituições filantrópicas de Varginha. As doações podem ser feitas até 12 de outubro, na urna que está localizada em frente às Lojas União (1 a 99). Contribua!

Fonte: Via Café Garden Shopping