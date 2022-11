Secretaria Municipal de Saúde recomenda uso de máscaras em Varginha

Órgão também recomenda que a população esteja atenta ao esquema vacinal.

Redação CSul / Foto: CSul

A Secretaria Municipal de Saúde de Varginha comunicou nesta quarta-feira (23), orientações para prevenir a propagação do vírus Covid-19. O documento alerta para o crescimento dos casos nas últimas duas semanas, além de considerar a nova linhagem da Variante de Preocupação Ômicron, com foco na sub-linhagem BQ 1.

A Secretaria de Saúde também orienta para a necessidade de manter a higienização constante das mãos com álcool 70% ou água e sabão, é recomendado também o uso de máscara, principalmente para aqueles que possuem fatores de risco para complicação da covid-19, aqueles que tiverem contato com pessoas que testaram positivo e pessoas em ambientes fechados.

Outro ponto abordado no documento é o isolamento de pessoas com suspeita, até a realização do teste e confirmados. Segundo o documento, a Secretaria de Saúde mantém o monitoramento diário dos casos, internações e óbitos.

Vale ressaltar que, é importante completar o esquema vacinal do coronavírus e ficar atento às doses de reforço.