Represa de Furnas atinge 766,2 e impulsiona turismo

Algumas áreas que, antes haviam sido afetadas pela seca, agora voltam a receber navegação.

Redação CSul / Foto: Paulo Henrique Corsini/ Jornal dos Lagos

Conforme medição da última quarta-feira (27), o nível do Lago de Furnas estava 766,2 metros, isso representa 85,19% do volume útil. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), este é o melhor nível atingido pela represa em 10 anos.

Devido ao nível atual, algumas áreas que haviam sido atingidas pela seca, agora voltam a receber navegação e impulsionam o turismo dos municípios.

Conforme a relação anual de informações sociais do Ministério da Economia, os 34 municípios ao redor de Furnas atingem uma população de mais de 1,5 milhão de pessoas.

Contabilizando somente empregos formais na área do turismo, há pelo menos 20 mil diretos e 5 mil empreendimentos. A alta do nível é boa para o setor de hotelaria, considerando que em tempos de seca, a ocupação nos estabelecimentos cai de 80% para 20%.

*Com informações G1 Sul de Minas