Professor Lourenço recebe título de cidadania honorária varginhense

Nesta segunda-feira (13), foi dia de emoção para os amigos, familiares e, claro, para o homenageado da noite, na Câmara Municipal de Varginha. Atendendo a uma proposta do vereador Dandan, foi entregue o Título de Cidadania Honorária Varginhense ao professor José Lourenço Matias. Lourenço, como é conhecido, é natural de São Lourenço e filho de Sebastião Matias e Nadir Eva Matias, ambos falecidos.

Também é irmão de Silvana, Simone e Jaques e casado com Adriana de Fátima Tana Matias há 25 anos e pai de Pedro Henrique de Oliveira Tana. “Hoje pra mim, é um dia especial. Lourenço foi meu professor de Educação Física na escola, então tenho uma responsabilidade enorme por falar em nome de todos os seus alunos e ex-alunos. E começo agradecendo por tudo que fez e faz por nossa cidade”, disse o vereador Dandan, autor da homenagem.

A história de superação de Lourenço começou ainda cedo. Aos 11 anos de idade já ajudava a família vendendo picolé e engraxando sapato. Em Varginha, estudou na Escola Brasil, no Polivalente e no Camilo Tavares e sua ligação com o esporte, especialmente com o futebol, sempre foi muito próxima. Quando chegou em Varginha treinou no Santos, do treinador Zequinha. Depois jogou no Nacional da Vila Ypiranga. Na sequência foi para o Curitiba, dirigido pelos populares Dendeia e Sr. Gabriel e finalizou jogando no Barcelona, sendo campeão da cidade como jogador.

Na vida profissional, trabalhou na oficina de refrigeração e manutenção elétrica que seu pai tinha e, também, trabalhou na fazenda do avô materno. Foi frentista e porteiro do Pronto Socorro, época em que graduou-se em Educação Física. José Lourenço atuou como recreador e árbitro de futebol/ futsal durante muitos anos. Começou como estagiário no SESI e passou a funcionário. Por lá trabalhou com ginástica laboral, professor de natação e futsal. Foram aproximadamente 21 anos trabalhando no SESI. Em escolas trabalhou na Escola Estadual Afonso Pena, E.E Professor Antônio Domingues Chaves, E.M Professora Maria Aparecida Abreu e na E.M Professora Helena Reis – Caic II.

Assumiu o cargo efetivo na Semel como técnico desportivo em 2011. A partir de então atuou como técnico de futsal, natação, hidroginástica, ginástica para terceira idade e técnico de futebol. Como professor conquistou vários títulos do Jogos Escolares de Minas Gerais – Jemg – em diversas modalidades, principalmente na modalidade de futsal masculino.

Na Semel foram várias conquistas representando Varginha no futebol, em torneios regionais e agora atua na parceria da Semel com o Varginha Esporte Clube – VEC – na disputa do Campeonato Mineiro de Futebol Sub15 e Sub17.

“Só tenho gratidão pela cidade de Varginha. Meu muito obrigado a todos que nos acolheram. Receber esse título é uma honra enorme e me faz ainda mais responsável por tudo que ainda tenho que fazer. Obrigado”! concluiu o homenageado.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha