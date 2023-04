Prefeitura institui comissão intersetorial de enfrentamento à violência escolar

Foram apresentadas medidas de segurança, que serão implementadas a curto e médio prazo nas escolas e creches municipais.

Redação CSul / Foto: Prefeitura de Varginha

Na última sexta-feira (14), o Prefeito Vérdi Melo, juntamente com a secretária de educação, Juliana Mendonça e o diretor da Guarda Civil Municipal, Marcos Cléber Sales, anunciaram novas medidas de segurança para as unidades de ensino, além de instituir uma comissão para acompanhamento das atividades realizas nas escolas.

Segundo a secretária de educação, a criação do comitê é também uma parceria com pais e responsáveis, além de um convite para os mesmos ficarem mais próximos dos filhos (as). “Criamos um comitê para acompanharmos todas as ações semanalmente, este é também um momento de chamarmos as famílias para a parceria de acompanhar os estudantes, estando mais próximos dos filhos para garantir a segurança nas escolas”.

Prefeitura de Varginha

Na ocasião Vérdi também mencionou que, a Guarda Civil Municipal também está engajada em levar mais segurança às unidades.

Conforme o diretor da GCM, “a guarda está otimizando os serviços nas escolas, com patrulhamento preventivo tanto na entrada como na saída dos alunos. Em breve estaremos adquirindo mais motocicletas, que deverão proporcionar maior segurança aos professores, alunos e munícipes”.

Vérdi ainda ressaltou que além das medidas de segurança anunciadas nos últimos dias, que visam a instalação de mais câmeras de segurança, portas giratórias e concertinas, o prefeito também anunciou que autorizou a contratação de profissionais para todas as escolas.

Para concluir, o chefe do executivo informou também que a PM e a PCMG estão atuando na investigação daqueles que divulgam fake news.

1ª reunião

Prefeitura de Varginha

A primeira reunião aconteceu na quinta-feira (13), com a presença do Prefeito Vérdi e representantes da Secretaria Municipal de Educação, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Guarda Municipal, Conselho Municipal de Educação, Superintendência Regional de Ensino, Conselho Tutelar, Ministério Público e Câmara Municipal.

Na reunião, foram apresentadas as medidas de segurança que serão implementadas a curto e médio prazo nas escolas e creches municipais.

Os presentes também discutiram as ações a serem tomadas para o enfrentamento, prevenção e orientação da comunidade escolar em situações de risco nas escolas e no combate as fake news que têm circulado nas redes sociais.

“Sabemos que a divulgação dos casos ocorridos em outros municípios têm trazido grande preocupação para pais, alunos e profissionais da educação. Diante disso, além da implantação das medidas de segurança em nossas escolas e creches, entendemos que este é o momento de unirmos forças para traçarmos outras ações que garantam a segurança dos estudantes e professores, e também a tranquilidade para que os pais possam mandar seus filhos para a escola, sabendo que estarão em um ambiente protegido”, afirmou o Prefeito Vérdi.

PCMG se mobiliza para prevenir e coibir crimes no ambiente escolar

PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realiza, neste mês de abril, a operação Escola Segura, visando manter a segurança no ambiente escolar. Para tanto, a instituição tem realizado diversas ações preventivas, como palestras nas escolas e reuniões com as Superintendências Regionais de Ensino e com demais órgãos de segurança e justiça.

Também estão sendo adotadas medidas de investigação criminal, com identificação de suspeitos e indiciamento daqueles que estão compartilhando mensagens inverídicas nas redes sociais, na tentativa de propagar a sensação de insegurança . Vale destacar que a PCMG monitora redes sociais continuamente, para garantir a antecipação a possíveis planos de ataques .

Conforme destaca a chefe da PCMG, delegada Letícia Baptista Gamboge Reis, o momento é de união de esforços. “Recomendamos que o cidadão não compartilhe quaisquer mensagens com conteúdo de violência ou de ameaças, e busque trabalhar em conjunto com a Polícia Civil, no sentido de termos um ambiente com mais sensação de segurança e tranquilidade”, orienta.

Ainda segundo Letícia Gamboge, a PCMG está atenta ao diálogo com a comunidade escolar e com os pais dos alunos da rede de ensino. “Podemos dizer que estamos trabalhando com afinco, com total envolvimento das nossas equipes, da Delegacia Especializada de Crimes Cibernéticos (para apuração relacionada aos crimes praticados com auxílio da internet) e de ações de inteligência policial em todo o estado, para que tenhamos sempre a certeza de que Minas Gerais é um estado mais seguro para se viver”, destaca.

Vale lembrar que o ato de propagar vídeos de ameaças a ataques nas escolas configura crime, de acordo com o artigo 41 da lei de contravenções penais (provocar alarme, anunciando algum perigo, ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto).

Orientações

Em casos de ameaças direcionadas a pessoas específicas ou a instituições públicas e/ou privadas, como as unidades de ensino, a PCMG orienta que as vítimas ameaçadas compareçam à unidade policial mais próxima de sua residência para o devido registro dos fatos e demais orientações de segurança.

Todas as mensagens de ameaças de ataques a escolas que forem recebidas, não devem ser propagadas e, sim, levadas ao conhecimento da polícia, para as diligências cabíveis.

Fonte: PCMG