Prefeitura executa obras de iluminação na Av. do Contorno

Redação CSul / Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, através da Secretaria de Planejamento, deu início no mês de dezembro a obra de iluminação da Avenida do Contorno, uma das obras mais reivindicadas e esperadas pela população.

Segundo o coordenador do Projeto, Pedro Gazzola, a obra total está planejada para ser executada em três etapas ao longo de seus 7 km, desde o trevo da Av. Princesa do Sul, até a saída para rodovia de acesso à Três Pontas, até o trevo de acesso a Elói Mendes, na BR-491.

Trata-se de uma extensão de rede de distribuição de energia elétrica trifásica subterrânea, com a instalação de 154 luminárias de led de 165 W, de alta tecnologia para iluminação pública, 83 postes de aço de 13 metros, caixas polifásicas para medição com visor, materiais utilizados homologados pela concessionária local e utilização de método não destrutivo para as redes subterrâneas sob a pista de rolamento.

Segundo o Prefeito Vérdi Lúcio Melo, todo o projeto foi aprovado pelo DER-MG, cujo as obras estão sendo totalmente custeadas com investimentos do município da ordem de R$ 720 mil reais, com a tornar mais segura uma das principais avenidas da cidade, dotando-a de maior visibilidade noturna para milhares de motoristas e pedestres que circulam diariamente no local.

O prazo de conclusão da obra dessa primeira etapa, está programada para final de janeiro de 2023 e as outras duas fases ao longo do próximo ano.