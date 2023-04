Falta de repasse financeiro ao VEC é pauta de coletiva de imprensa desta quarta-feira

Prefeito afirmou estar pulverizando recursos em diversas áreas.

Redação CSul / Foto: Prefeitura de Varginha

Durante coletiva de imprensa realizada na tarde desta quarta-feira (26), o prefeito Vérdi Melo explico a ausência de repasse financeiro ao Varginha Esporte Clube (VEC). De acordo com, os recursos têm sido pulverizados para todos os setores como é o caso do esporte.

“Quero explicar que nos campos da cidade, Nego Horácio, Sete de Setembro e da SEMEL estamos reformando, trocando gramado, instalando arquibancadas novas; no Melão está sendo instalado um moderno placar que será inaugurado nos próximos dias, por meio de emenda adquirida pelo Boa no valor de R$ 500 mil; no esporte especializado também fazemos investimentos; no segundo semestre vamos reformar todas as quadras da cidade; sabemos que através do esporte teremos uma juventude mais sadia”, destacou Vérdi.

“E também fazemos investimento no esporte profissional, tanto no Boa Esporte como no VEC; além dos recursos financeiros, a Prefeitura oferece as estruturas para os treinamentos e partidas”, explicou o prefeito.

Vérdi disse que, os repasses financeiros para o VEC não ocorreram devido ao atraso na prestação de contas por parte da diretoria do clube e irregularidades. Uma vez sanada essa questão, a Prefeitura irá liberar o apoio financeiro. O secretário de Esportes, Milton Tavares, enfatizou que, desde que assumiu a pasta de Esporte vem viabilizando os centros de treinamentos junto à comunidade como é o caso do Corceti, da Semel, do Sete de Setemo e Melão com horários específicos. A Diretoria do VEC pediu a liberação para o treinamento ocorrer à noite, sendo prontamente atendido.

“Nós estamos investindo em esporte porque? Queremos revelar talentos, ter equipes de base, juventude mais saudável, gera aquecimento na economia, divulga o nome da cidade; é uma via de mão dupla, recíproca, o município investe e em contrapartida tem o retorno como o placar conseguido pelo Boa, a participação de equipes em projetos sociais e campeonatos oficiais, divulgando o nome de Varginha”, concluiu o prefeito.