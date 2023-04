Prefeitura e repartições administrativas funcionam normalmente nesta sexta-feira (28)

Serviços retornam na próxima terça-feira (2).

Redação CSul / Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha informou nesta quinta-feira (27), o funcionamento das repartições públicas municipais devido ao feriado do Dia do Trabalhador, na próxima segunda-feira (1°). A administração municipal informou como fica o funcionamento das Repartições Públicas Municipais, em virtude do feriado do Dia Mundial do Trabalho, de acordo com a Lei Federal nº 10.607/2002.

O funcionamento da prefeitura e suas repartições administrativas funcionam normalmente nesta sexta-feira (28), e retornará a sua programação na terça-feira, 02.