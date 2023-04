Paróquias de Varginha celebram missas e procissões especiais

CSul lista programação das nove paróquias e suas comunidades.

Redação CSul / Foto: CSul

No terceiro dia da Semana Maior, fiéis católicos contemplam o encontro doloroso entre Maria e Jesus, a caminho do Calvário, pelas ruas de Jerusalém, depois do Filho ser flagelado, coroado de espinhos e condenado à morte por Pilatos. Jesus sofreu a Paixão; a Virgem sofreu a compaixão por nós.

Em Varginha, as paróquias realizarão as cerimônias e reflexões. Esse encontro doloroso entre a Mãe e o Filho condenado, fazendo com que o povo reviva esse santo encontro. O silêncio que se dá ao aproximar as imagens de Nossa Senhora das Dores e do Senhor dos Passos, se converterá em força para as almas aflitas, quando, nas horas difíceis, souberem recorrer à meditação desta Mãe que sofre.

O CSul lista a programação das nove paróquias nesta semana.

Confira:

Matriz do Divino Espírito Santo

Quarta-feira (5)

• 7h Santa Missa Comunidade Matriz

• 12h Santa Missa Comunidade Matriz

• 15h Santa Missa dos Idosos e Enfermos

Comunidade Matriz, Nossa Senhora de Lourdes (Gruta), Santa Rita de Cássia e São Vicente de Paulo

• 19h-Santa Missa Comunidade Matriz

• 20h Via Sacra encenada Concha Acústica

Quinta-feira (6)

• 09h-Santa Missa do Crisma (Celebração da Unidade) Catedral Santo Antônio do Companha

• 20h – Santa Missa Solene da Instituição da Eucaristia e do Sacerdócio

Comunidades Matriz, Nossa Senhora de Lourdes (Gruta), Santa Rita de Cássia, São Vicente de Paulo e Sagrada Família (Recanto) Após as Missas, Vigília Eucarística.

Sexta-feira (7)

Comunidade Matriz até as 12h00. Nas demais comunidades até às 00h00

• 15h – Celebração da Paixão e Morte do Senhor e Adoração da Santa Cruz Comunidades Matriz, Nossa Senhora de Lourdes (Gruta), Santa Rita de Cássia, São Vicente de Paulo e Sagrada Família (Recanto)

• 19h – Sermão do Descimento da Cruz na Concha Acústica e após, procissão do Senhor Morto pelas ruas da cidade, encerrando na Igreja Matriz

Sábado (8)

• 08h às 12h – Visitação ao Senhor Morto na Cripta Comunidade Matriz

• 20h – Celebração Solene da Vigília Pascal com a Bênção do Fogo Novo Comunidades Matriz, Nossa Senhora de Lourdes (Gruta), Santa Rita de Cássia, São Vicente de Paulo e Sagrada Família (Recanto)

Domingo (9)

• 05h30 – Santa Missa da Ressurreição e após procissão rumo à Igreja Matriz Concha Acústica

• 10h – Santa Missa

Comunidade Matriz / Comunidade Sagrada Familia (Recanto) 09H e 18H-Santa Missa

Comunidade Santa Rita de Cássia 09h e 19h, Santa Missa Comunidade São Vicente de Paulo 09h e 19h30 Santa Missa Comunidade Nossa Senhora de Lourdes (Gruta) 18h e 20h – Santa Missa Comunidade Matriz

Paróquia Nossa Senhora de Fátima

Quarta-feira (5)

• 9h às 11h – Confissões na Igreja Matriz 15h – Missa na Igreja Matriz com bênção dos Enfermos

• 15h – Missa na Igreja de Santo Expedito com bênção dos enfermos.

• 19h – Missa na Igreja Matriz com meditação das Dores de Nossa Senhora

Pregador: Padre Paulo Lupércio Simões.

• 19h – Celebração da Palavra na Comunidade de Nossa Senhora Aparecida do Barreiro.

Quinta-feira (6)

• 9h – Missa da Unidade Diocesana em Campanha 19h – Celebração da Palavra na Comunidade N. Sra. Aparecida na Boa Vista.

• 20h – Missa na Igreja Matriz – Instituição da Eucaristia e lava Pés.

• 20h – Missa na Igreja de Santo Expedito – Instituição da Eucaristia e lava Pés.

Sexta-feira (7)

• 07h – Via Sacra na Matriz de Fátima Responsável: Setor Juventude 07h – Via Sacra na Comunidade Santo Expedito – Responsável: Equipe Litúrgica.

• 07h às 15h Vigília silenciosa no salão – paroquial da Matriz de Fátima e na Igreja de Santo Expedito.

• 15h – Ação Litúrgica na Igreja Matriz

• 15h – Ação Litúrgica na Igreja de Santo Expedito

• 15h – Ação Litúrgica na Comunidade N. Sra Aparecida na Boa Vista.

• 19h – Sermão do Descimento da Cruz na quadra do Bairro de Fátima em seguida procissão para a Igreja Matriz

Pregador: Padre Jean Steferson Pereira

Sábado (8)

• 9h – Oração do terço pelas almas no cemitério campal – Responsável: Equipe das Exéquias.

• 19h – Vigília Pascal na Igreja Matriz.

• 19h – Vigília Pascal na Igreja de Santo Expedito.

• 19h – Vigília Pascal na Comunidade N. Sra. Aparecida da Boa Vista.

Domingo (9)

• 5h – Missa na Igreja Matriz em seguida procissão da Ressurreição.

• 9h – Missa Solene na Igreja Matriz

• 11h – Celebração da Palavra na Comunidade do Pinhal.

• 18h – Missa com a Juventude na Igreja Matriz

Paróquia São José

Quarta-feira (5)

15h-Santa Missa com os enfermos na Igreja Matriz São José (Vila Barcelona)

19h-Santa Missa na Igreja Matriz São José (Vila Barcelona) e Procissão de Nossa Senhora das Dores em direção à Praça do Cruzeiro (Vila Registanea), onde haverá o Sermão da Soledade de Maria

Trajeto da Procissão de Nossa Senhora das Dores: Igreja Matriz São José, Rua Braz Paione, Rua Califórnia, Rua Londres, Rua Dr. Matías de Vilhena, Rua Rio Grande do Norte, Praça do Cruzeiro.

Quinta-feira (6)

• 09h – Santa Missa Crismal, na Igreja Catedral Santo Antonio, em Campanha: Renovação das Promessas Sacerdotais dos Presbíteros e Bênção dos Santos Óleos dos Catecúmenos e dos Enfermos e Consagração do Santo Óleo do Crisma.

• 20h – Abertura do Tríduo Pascal com a Santa Missa na Ceia do Senhor na Igreja Matriz São José (Vila Barcelona), com o Rito do Lava-pés e, ao final, a Transladação do Santíssimo Sacramento e a Desnudação do Altar

• 20h – Abertura do Triduo Pascal com a Santa Missa na Ceia do Senhor na Igreja Nossa Senhora da Consolação (Vargem), com o Rito do Lava-pés e, ao final, a Transladação do Santissimo Sacramento e a Desnudação do Altar. Vigilia Eucaristica até a meia noite.

Sagrade Triduo Pascal

Sexta-feira (7)

• 09h – Via Sacra Paroquial pelas ruas da Comunidade Matriz São José.

Trajeto da Via Sacra: Rua Califórnia, Rua José Barcelona de Oliveira, Rua Adão Barcelona, Rua Bráz Paione, Igreja São José

• 15h – Solene Ação Litúrgica da Paixão do Senhor na Igreja 1. Coração de Maria (Jardim das Oliveiras e Vargem).

• 15h – Solene Ação Litúrgica da Paixão do Senhor na Igreja Matriz São José (Vila Barcelona).

• 20h – Sermão do Descimento da Cruz, na Praça do Alto da Vila Paiva (Vila Paiva) e em seguida, Procissão do Enterro e veneração da imagem do Senhor Morto na Igreja Matriz São José.

Trajeto da Procissão do Enterro: Praça do Alto da Vila Paiva, Rua Aglais Pereira, Rua Maria Zilda Paiva, Avenida José Adélio de Rezende, Rua Vitório Semionato, Rua José Barcelona, Rua Braz Paione, Igreja São José.

Veneração do Senhor Morto na Igreja Matriz de São José.

Sábado (8)

• 20h – Solene Vigilia Pascal da Ressurreição do Senhor na Igreja Nossa Senhora da Consolação, (Vargem), com os ritos da bênção do Fogo Novo, da bênção e acendimento do Cirio Pascal, do Exultet, da Liturgia da Palavra e a solene Eucaristia.

• 20h – Solene Vigilia Pascal da Ressurreição do Senhor na Igreja Matriz São José, (Vila Barcelona) com os ritos da bênção do Fogo Novo, da bênção e acendimento do Cirio Pascal, do Exultet, da Liturgia da Palavra, do Batismo e a solene Eucaristia

Domingo (9)

• 05h30min – Santa Missa Solene de Páscoa na Igreja Matriz São José e, em seguida, Procissão Eucarística da Ressurreição em direção à Comunidade Santo Afonso (Campos Elíseos). Trajeto da Procissão da Ressurreição: Igreja São José, Rua Bráz Paione, Rua dos Operários, Rua Álvaro Ribeiro e Igreja Santo Afonso.

• 10h – Santa Missa Solene de Páscoa na Comunidade São Lucas (São Lucas e São Joaquim).

• 17h30min-Santa Missa Solene de Páscoa na Igreja Imaculado Coração de Maria (Jdm das Oliveiras).

• 19h – Santa Missa Solene de Páscoa na Igreja Matriz São José (Vila Barcelona).

Paróquia do Rosário

Quarta-feira (5)

• 07h Missa na Matriz do Rosário

• 08h30 às 11he 13h30 às 17h

Atendimento de Conflades Individuais 158 Missa com os Enfermes na Matriz de Resi

Missa na Comunidade Sagrada Caraçla de Jesus -Missa na Comunidade Santa Cruz

• 19h30 – Procissão do Encontro

Procissão com a imagem de Nossa Senhora das Dores e Senhor dos Passos para a Matriz de Rosário

•20h – Sermão do Encontro

Quinta-feira (6)

Santa Missa

• 18h30 – Com. Bom Pastor

• 18h30 – Com. Nossa Senhora do Carmo

• 18h30 – Com. Sagrada Família

• 18h30 – Com. Santa Edwiges

•20h – Com. Matriz do Rosário / Santa Cruz

• 20h – Com. Beata Nhá Chica

• 20h – Com. Sagrado Coração de Jesus

• 20h Com. São João Batista

• 19h – Celebração da Palavra nas Comunidades Rurais (São Pedro, Sag. Cor. de Jesus, Nossa Senhora Aparecida)

Obs: Vigilia de Oração com Santissimo Sacramento até as 23h em todas as comunidades

Sexta-feira (7)

• 05h – Contemplação Misterios Dolorosos na Matriz do Rosino

• 08h às 10h – Atendimento de Confissão Individual Matriz do Rosário

• 13h30 – Via-Sacra Matriz do Rosário e Todas as Comunidades

• 15h – Solene Ação Litúrgica

Matriz do Rosário e Todas as Comunidades

• 19h – Sermio do Descimento da Cruz e Procissão com a Imagem do Senhor Morto (Praça Melo Viana)

Sábado (8)

Santa Missa

• 18h-Com. Beata Nha Chica 18h-Com Bom Pastor

• 18h-Com Nossa Senhora do Carmo 18h-Com. Santa Edwiges

• 20h-Com Matriz do Rosário / Santa Cruz

• 20h-Com Sagrado Coração de Jesus

• 20h-Com. Sagrada Familia 20h-Com São João Batista

Domingo (9)

• 05h30 – Procissão das Comunidades com as bandeiras em direção à Igreja Matriz do Rosário

• 06h – Procissão e Missa da Ressurreição

• 09h – Missa de Páscoa das Crianças na Matriz do Rosário

Santa Missa

• 09h – Com. São Pedro (Rural)

• 09h – Com. Sag. Coração de Jesus (Rural)

• 09h – Com. N. Senhora Aparecida (Rural)

• 19h – Com. Matriz do Rosário – Páscoa

Paróquia Nossa Senhora Aparecida

Quarta-feira (5)

• 15h – Missa com os enfermos na Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida.

• 19h – Missa na Comunidade São Francisco seguida de Procissão para a Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida

Quinta-feira (6)

• 09h – Missa da Unidade na Catedral Santo Antônio em Campanha

• 19h30 – Missa na Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida.

• 21h – Traslado, adoração e vigília até às 00h.

Sexta-feira (7)

• 05h – Via-Sacra e queima das cruzes com procissão saindo da Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida em direção ao lote da Comunidade Santo Antônio.

Sábado (8)

• 20h – Bênção do fogo e Missa na Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida, seguida de Procissão da Ressurreição aos arredores da Igreja.

Domingo (9)

• 07h – Missa na Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida.

• 08h30 – Missa na Comunidade São Francisco.

• 17h30 – Missa na Igreja Santa Teresinha.

• 19h – Missa na Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida.

Paróquia Frei Galvão

Quarta-feira (5)

• 15h – Santa Missa com os enfermos na igreja Frei Galvão. Responsáveis: MESC. 19h- Santa Missa na igreja Frei Galvão, Sermão da Soledade de Maria, em seguida procissão em direção a igreja São José. Responsáveis: Batismo, Pastoral da Criança, Grupo do Pastel e do Angu Baiano. Trajeto: Segue pela Av. Padre Bruno até a Rua João Augusto Botrel, depois Rua Agenor Prado, Rua José da Silva Paiva até a igreja São José.

Quinta-feira (6)

• 09h – Santa Missa da unidade e benção dos Santos Óleos na Catedral de Santo Antônio em Campanha. • 20h – Santa Missa da Ceia do Senhor na igreja Frei Galvão, em seguida Transladação do Santíssimo Sacramento e vigília de adoração até a meia-noite;

Responsáveis pela organização e vigília: MESC e Renovação Carismática Católica.

Sexta-feira (7)

• 8h – Encenação da Paixão de Cristo

Local de saída: Igreja Frei Galvão, seguindo pela Av. Padre Bruno, depois na rua José Augusto Botrel, em seguida na rua Agenor Prado, rua José da Silva Paiva, encerrando na igreja São José.

• 15h – Solene Ação Litúrgica na igreja Frei Galvão

• 20h – Sermão do Descimento no pátio da igreja São José, em seguida procissão para igreja Frei Galvão.

Responsáveis pela organização: Terço dos homens e Irmãos do Santíssimo.

Trajeto: Descer e seguir à direita na Av. Dr. Osvaldo Valadão de Resende até a Rua Cristiano Cândido da Silva (Rua da Policlínica), depois segue na Av. Godofredo Braga de Carvalho, Av. Padre Bruno até o portão principal da igreja Frei Galvão.

Sábado (8)

• 09h – Ritos preparatórios do Catecumenato na igreja Frei Galvão.

• 20h – Solene celebração da Vigília Pascal na igreja Frei Galvão, em seguida procissão da Ressurreição nas ruas entorno da igreja (levar velas). Responsáveis pela procissão: MESC e Renovação Carismática Católica. Trajeto: Subindo pela Av. Padre Bruno até a segunda à direita, Rua Antenor José de Carvalho, depois primeira a direita na Rua Sete, depois Rua Enivaldo de Paiva Tavares, direita na Av. Joel Gonçalves Valim até o portão principal da igreja Frei Galvão.

Domingo (9)

• 7h – Santa Missa de Páscoa na igreja Frei Galvão;

• 9h -Santa Missa de Páscoa na igreja São José. Após a Missa realizaremos a “Páscoa com as crianças”.

Responsáveis: Catequese e Pastoral da Criança.

• 19h- Santa Missa de Páscoa na igreja Frei Galvão, em seguida procissão de Nossa Senhora d’Alegria.

Responsáveis pela procissão: Pastoral Familiar e Catecumenato. Trajeto: descendo na Av. Padre Bruno, primeira a direita na Rua Pastor Luiz Rodrigues, Rua Pedro Fávaro e Rua Santo Menegucci até a igreja Frei Galvão.

Paróquia Mártir São Sebastião

Quarta-feira (5)

• 07h – Missa na Igreja do Mártir

• 08h às 11h-14h às 17h Confissões na igreja do Martir

• 15h – Missa com a participação dos enfermos -19h – Missa na igreja do Mártir Meditação sobre a Soledade de Nossa Senhora

Quinta-feira (6)

• 09h – Missa do Crisma Catedral Santo Antônio, Campanha

• 19h – Missa da Ceia do Senhor, Lava-pés, Com. Santa Maria

• 19h – Missa da Ceia do Senhor, Lava-pés e Translado do Santissimo Sacramento, igreja do Martir Adoração até as 23h

• 19h-Missa da Ceia do Senhor, Lava-pés na Com. São João Paulo 19h30 Missa da Ceia do Senhor, Lava pés na Com. Sagrado Coração de Jesus

Sexta-feira (7)

• 09h – Via-Sacra na igreja Matriz e nas Comunidades

• 14h – Inicio da Novena da Divina Misericórdia na igreja do Martir 15h-Ação Litúrgica, Leitura da Pablo, Oração Universal e Comunhão dos fiéis na Com. Sagrado Coração de Jesus

• 15h – Ação Litúrgica, Leitura da Paixão, Oração Universal e Comunhão dos fiéis na Com. Santa Maria • 15h Ação Litúrgica, Leitura da Paixão, Oração Universal e Comunhão dos fiéis na igreja do Mártir

• 15h – Ação Litúrgica, Leitura da Paixão, Oração Universal e Comunhão dos fiéis na Comunidade São João Paulo

• 20h Sermão do Descimento da Cruz e procissão

Sábado (8)

• 19h – Bênção do Fogo Novo, Rito da Luz e Solene Vigília Pascal na igreja Santa Maria

• 19h -Bênção do Fogo Novo, Rito da Luz e Solene Vigília Pascal na Com. Sagrado Coração de Jesus

• 19h – Bênção do Fogo Novo, Rito da Luz e Solene Vigília Pascal na Com. São João Paulo – 19h – Bênção do Fogo Novo, Rito da Luz e Solene Vigília Pascal na igreja do Mártir

Domingo (9)

Ainda não informada ao CSul.

Paróquia Imaculada Conceição

Quarta-feira (5)

Confissões das 09h às 11h

• 15h Missa com Enfermos na Com. São Pedro.

• 15h – Missa com Enfermos na Igreja de São Judas. 19:00 Missa na Comunidade Santa Terezinha. Em seguida procissão com Nossa Sª das Dores nas Ruas: José Fernando Prince, Ismael Ferreira Gomes, Vereadora Gerda Silva, Álvaro Rodrigues Pereira, Hélcio Resende Ribeiro, José Sanches, Bernard Johnson Júnior.

• 19h Missa na Igreja da Imaculada. Em seguida procissão com N. Senhora das Dores na Rua São Lucas, R. Rita de Cássia e Sta. Izabel rumo a Igreja da Imaculada.

• 21h Oficio das Trevas – Com. São Judas

Quinta-feira (6)

• 09h Missa da Unidade em Campanha.

• 20h Igreja de São Judas – Cerimônia do Lava-pés Adoração até a Meia noite.

• 20h Igreja da Imaculada – Cerimônia do Lava-pés Adoração até a Meia noite.

Sexta-feira (7)

• 06h – Via Sacra – Catequese. Saindo da Comunidade São Pedro – Av. Francisco Ferreira de Carvalho, 250; Av. Rio Verde, Rio Trombetas e Av. Manoel Vida, rumo a Igreja Imaculada.

• 15h Igreja da Imaculada – Adoração da Cruz.

• 15h Igreja de São Judas – Adoração da Cruz

• 19h – São Pedro – Descendimento da Cruz. Em seguida procissão nas ruas: Rio Danúbio e Rio Eufrates rumo a Igreja

Sábado (8)

Vigília Pascal: Dia de silêncio e oração. Ascendimento do novo fogo.

• 20h – Vigília na Igreja de São Judas

• 20h – Vigília na Igreja da Imaculada

Domingo (9)

• 05h A Grande Procissão da Luz com o Santíssimo Sacramento. Sairá da Comunidade São Pedro rumo a Igreja de São Judas. Passará nas ruas: Av. Francisco F. de Carvalho, 250; Av. Manoel Vida, atravessando a Princesa do Sul no Semáforo, descendo para a Igreja de São Judas na Rua José Batista da Silva, 171, onde terá a Santa Missa. Após a Missa terá o café comunitário na Comunidade São Judas.

Paróquia Sant’Ana

Quarta-feira (5)

• 09h Confissões individuais – Matriz de Sant’Ana

• 15h Confissões individuais – Matriz de Sant’Ana 15h Celebração Eucarística e Benção dos Enfermos Matriz de Sant’Ana

• 19h Celebração Eucarística e em seguida procissão e Sermão da Soledade de Nossa Senhora – Matriz de Sant’Ana

Trajeto: Igreja Matriz – Rua Sapucaí – Rua Celso Paiva – Rua Ruth de Carvalho Batalhão PM

Quinta-feira (6)

• 09h – Celebração Eucarística e Benção dos óleos – Catedral da Campanha 20h – Celebração Eucarística e Rito Lava Pés – Matriz de Sant’Ana

• 20h – Celebração Eucarística e Rito Lava Pés – Comunidade Beato Padre Victor

• 20h – Celebração Eucarística e Rito Lava Pés – Comunidade Senhora das Graças – Paradinha – Em seguida Adoração Eucarística até meia noite.

Sexta-feira (7)

• 05h – Meditação da Via Sacra – Saindo da Flora sentido a Paradinha

• 07h30 Meditação da Via Sacra – Pátio do Batalhão PM

• 15h – Ação Litúrgica – Matriz de Sant’Ana

• 15h – Ação Litúrgica – Comunidade Beato Padre Victor 15h – Ação Litúrgica – Comunidade Senhora das Graças – Paradinha

• 19h – Sermão do Descimento da Cruz e procissão com o Senhor Morto Matriz de Sant’Ana Trajeto: Batalhão PM – Rua Ruth Carvalho – Rua Celso Paiva – Rua Maximiano Pereira Simões – Rua Tenente Liberalino Ramos – Rua Sebastião Otaviano da Silva – Avenida Dom Otto Mota – Igreja Matriz de Sant’ana

Sábado (8)

• 09h – Celebração da Unção do Senhor Morto – Matriz de Sant’Ana

• 20h – Vigília Pascal – Matriz de Sant’Ana

• 20h – Vigília Pascal – Comunidade Beato Padre Victor

• 20h – Vigília Pascal – Comunidade Senhora das Graças – Paradinha

Domingo (9)

• 05h30 – Procissão da Ressurreição e Celebração Eucarística – Matriz de Sant’Ana

• 08h – Celebração Eucarística – Comunidade Senhora das Graças

• 08h – Celebração Eucarística – Comunidade Santa Rita de Cássia

• 08h – Celebração Eucarística – Comunidade Senhora das Graças – Paradinha

• 10h Celebração Eucarística Matriz de Sant’Ana

• 10h – Celebração Eucarística – Comunidade Beato Padre Victor 19h – Celebração Eucarística e em seguida procissão com o Senhor Ressuscitado Matriz de Sant’Ana

Trajeto: Igreja Matriz de Sant’Ana – Rua Vereador Firmino Vinhas – Rua Vereador Paulo Valias – Rua Vereador José Dalia – Rua Vereador Paulo Valias – Rua Vereador Firmino Vinhas – Igreja Matriz de Sant’Ana