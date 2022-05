Motorista é preso na manhã desta quinta-feira, após atropelamento e omissão de socorro em Varginha

Vítima foi socorrida com um corte no supercílio direito e escoriações na mão

Redação CSul / Foto ilustrativa

Na manhã desta quinta-feira (26), um homem de 57 anos, ficou ferido após ser atropelado, próximo ao Faceca, em Varginha. Segundo a Polícia Militar, o homem estava atravessando a rua, quando foi atingido por uma saveiro. O motorista não prestou socorro e fugiu do local.

Segundo informações do SAMU, a vítima foi socorrida com um corte no supercílio direito e escoriações na mão, e foi encaminhado à UPA.

De acordo com os militares, instantes depois, o condutor da saveiro foi até a Base Comunitária no Centro e confessou que não parou o carro devido a sua idade, de 74 anos, e por ter passado mal naquele momento. Ele então foi preso por omissão de socorro.

*Com informações G1 Sul de Minas