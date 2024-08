Minas atrai investimento de R$ 1,8 bilhão em nova fábrica do Grupo Boticário em Pouso Alegre

Projeto fomenta novas oportunidades de emprego na região de Pouso Alegre, conectando estratégia de negócio ao impacto positivo na sociedade

O governador Romeu Zema se reuniu com representantes do Grupo Boticário, nesta quinta-feira (8/8), na Cidade Administrativa, para confirmação de mais uma atração de investimentos para o estado.

O grupo anunciou que vai investir R$ 1,8 bilhão em uma nova fábrica em Pouso Alegre, no Sul de Minas, com expectativa de geração de 800 empregos diretos, um aumento da capacidade produtiva da companhia em 50%.

Os investimentos na nova planta fabril se iniciam ainda em 2024, e a previsão é que esteja em operação até 2028, conectando inovação e tecnologia de ponta aos mais altos padrões de qualidade e eficiência.

“Hoje é um dia marcante para Minas Gerais. Nós estamos recebendo um grande investimento para o estado. A empresa O Boticário vai construir uma unidade que terá capacidade de produção superior ao total que eles produzem hoje em diversas unidades”, destaca o governador.

Na avaliação de Romeu Zema, a unidade de cosméticos será uma das maiores do estado e do país, o que reforça a importância do investimento para gerar trabalho e renda para os mineiros.

Crescimento

O projeto viabilizará a evolução do ecossistema de beleza, e, em sincronia com o crescimento industrial e logístico por todo o Brasil, impactará positivamente a estratégia multicanal do negócio, contemplando franqueados, fornecedores, revendedores, distribuidores, e-commerce e canais não-proprietários.

“O Grupo Boticário já está na casa da maioria dos brasileiros, e em Minas Gerais não é diferente. Estamos presentes no estado há muitos anos com franqueados, fornecedores, distribuidores, parceiros, revendedores. Este novo investimento, com a decisão de estabelecer uma fábrica no Estado, ressalta nossa relação de longo prazo com os mineiros e com os nossos parceiros locais”, destaca Artur Grynbaum, vice-presidente do Conselho do Grupo Boticário.

“Estamos atentos ao crescimento do mercado de beleza e à demanda dos consumidores, sempre no centro de nossas decisões. Os novos investimentos elevam nosso potencial em entregar as melhores soluções e produtos aos nossos clientes. E, ainda, aliando crescimento com impacto positivo, fomentamos a geração de oportunidades de negócio e renda para centenas de pessoas no Estado de Minas Gerais”, afirma Fernando Modé, CEO do Grupo Boticário.

Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Sede), Fernando Passalio destaca que o impulsionamento da economia mineira e da qualidade de vida da população é um dos principais objetivos do Governo de Minas, que aposta em investimentos privados como o do Grupo Boticário para promover o desenvolvimento regional.

“Minas Gerais possui um mercado consumidor respeitado, estrategicamente trabalhado pelos investidores, assim como uma localização privilegiada, no coração do Brasil, que o conecta praticamente com todas as regiões. Esse investimento trará, pois, benefícios diversos, que prometem alcançar não só a população mineira e nacional, como a cadeia produtiva de modo geral”, diz o secretário.

Com a geração de novos postos de empregos diretos, a empresa dará continuidade ao desenvolvimento de iniciativas sociais com foco em capacitação e empreendedorismo.

A expansão anunciada acompanha o pioneirismo e evolução constante do Grupo em sua agenda ESG, que se mantém perene, alinhada e integrada à estratégia de negócio. Com ênfase em sustentabilidade, impacto social positivo, diversidade e governança para o atingimento de compromissos publicamente assumidos.

“As negociações com o Grupo Boticário se iniciaram em 2023. Foram várias discussões envolvendo o apoio da Invest Minas, tanto na parte tributária quanto na identificação do melhor local para a empresa se estabelecer. A Invest Minas, agência vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), ainda forneceu informações estratégicas sobre as condições dessas áreas e sobre o processo de licenciamento ambiental. Agora devemos celebrar mais este importante momento que vai gerar emprego e renda para os mineiros”, comemorou João Paulo Braga, diretor-presidente da Invest Minas.

