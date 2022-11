Memorial do ET será inaugurado na Vila Paiva

Construção deverá ser sede da Secretaria Municipal de Turismo.

Redação CSul / Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, comunicou nesta semana a cerimônia de Inauguração do “Memorial do ET”. O ponto turístico deverá ser inaugurado na próxima terça-feira (8).

A cerimônia acontece na Avenida Maria Paiva Pinto, 105, Vila Paiva, às 19h.

A construção que remete ao suposto caso do ET ocorrido em 1996, deverá contar com um observatório além de um museu da ufologia.

Início das obras

O projeto foi anunciado em 2008. O local recebeu um investimento de R$ 1,2 milhão, porém a obra foi parada tempos depois, visto que a empresa responsável pelo ponto turístico na época decretou falência. Com prazo inicial de entrega para 2013, a obra foi deixada para depois por diversas vezes e agora, deverá movimentar ainda mais o turismo local.