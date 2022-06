Imunizações contra Gripe e Sarampo são prorrogadas em Varginha

Doses serão aplicadas até dia 24 em grupos prioritários.

Redação CSul / Foto: Wikimedia Commons

A Prefeitura de Varginha, através da Secretaria Municipal de Saúde, informou que foram prorrogadas as campanhas contra a Influenza e Sarampo até 24 de junho, para os grupos prioritários.

Serão imunizados idosos com 60 anos ou mais, profissionais da saúde, crianças de seis meses à menores de cinco anos, gestantes, puérperas, professores de escolas públicas e privada, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiro, trabalhadores de transporte coletivo/ rodoviário, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas e funcionários do sistema prisional.

As doses estão sendo aplicadas na Central de Vacinas e nas Unidades Básicas de Saúde do município.

*Com informações Prefeitura de Varginha