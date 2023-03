Fuvae promove Outlet Jeans Beneficente na próxima semana

Clientes poderão conferir produtos de marcas conhecidas.

Redação CSul / Foto: Divulgação

Acontece na próxima terça e quarta-feira (4 e 5), o Outlet Jeans Beneficente direto da fábrica, na Fundação Varginhense de Assistência aos Excepcionais (FUVAE).

A população poderá conferir calças, shorts e bermudas jeans para ambos os sexos, as peças são de marcas conhecidas. Os jeans são novos e originais com descontos que chegam a 70% do valor da etiqueta.

Os clientes poderão ter a opção de parcelar em até 3x sem juros nos cartões de crédito. As peças podem ser conferidas na sede da Fuvae, na Rua Dr. José de Rezende Pinto, 114, na Vila Pinto.

A entrada é pelo estacionamento.