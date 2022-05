Expocafé é oficialmente aberta ao público

Abertura do evento foi marcada por falas de apoio a cafeicultura mineira e à pesquisa agropecuária da EPAMIG

(Três Pontas – 25/5/2022) A 25º edição da Expocafé foi oficialmente aberta ao público na manhã de quarta-feira (25). A solenidade contou com a participação de produtores, empresários e autoridades mineiras no Campo Experimental da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG) do município de Três Pontas. A maior feira da cafeicultura nacional retorna ao modelo presencial após dois anos e prevê reunir um público médio de cinco mil pessoas por dia até a próxima sexta-feira (27).

Na abertura, o Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Thales Fernandes, destacou a importância econômica da cafeicultura, carro-chefe das exportações mineiras no segmento do agronegócio. “Metade da safra nacional é produzida em Minas. O café respondeu por 52% das vendas externas do setor no período de janeiro a abril, alcançando US$ 2,4 bilhões. São números emblemáticos que traduzem a importância do café para o mineiro”.

Thales também abordou o papel dos cafés especiais dentro dos ciclos que envolvem a cafeicultura nacional. “A primeira onda da produção cafeeira envolveu uma preocupação com a sanidade e o combate às doenças. No segundo momento, foi a produtividade e, nesta terceira onda, o foco está na produção de cafés especiais. O café commodity é importantíssimo, dá sustentação ao negócio, mas o café especial agrega valor e tem destaque no mercado. A Expocafé é um espaço importante para transferência de tecnologias e uma oportunidade de mostrar ao mundo a capacidade de Minas para investir na produção de cafés diferenciados”, disse o Secretário.

A diretora-presidente da EPAMIG, Nilda Soares, iniciou sua fala com agradecimentos especiais aos cafeicultores mineiros. Nilda reiterou que o agronegócio não parou ao longo da pandemia de Covid-19, feito responsável por garantir alimentos suficientes e de qualidade nas mesas das pessoas, além de manter ativa a economia do setor.

“Quero fazer um agradecimento muito especial a todos os cafeicultores do nosso estado de Minas Gerais. Vocês são os grandes persistentes da luta diária no meio rural. Sei das dificuldades que enfrentamos, afinal, também sou uma produtora. Por isso eu reforço que, sem a agricultura, teríamos passado por essa pandemia tão devastadora de maneira muito mais difícil”, afirmou.

Em seguida, Nilda fez um apelo em prol da valorização da pesquisa agropecuária. A diretora-presidente da EPAMIG afirmou que uma sociedade não se desenvolve sem investimentos em ciência e tecnologia, sobretudo no setor agro. Nilda se dirigiu aos deputados estaduais Antônio Carlos Arantes e Mário Henrique Caixa, integrantes da mesa de abertura, e solicitou apoio ao pleito da EPAMIG, em tramitação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), em favor de recursos para a pesquisa agropecuária no estado.

“A gente precisa fazer pesquisa para beneficiar os nossos agricultores. Por isso, em nome deles eu peço encarecidamente investimentos compromissados na pesquisa agropecuária. Vamos dar ao homem e a mulher do campo o valor que eles merecem, pois são cidadãos que contribuem, e muito, para o PIB de Minas Gerais”, destacou sob fortes aplausos.

O deputado estadual, Antônio Carlos Arantes, reforçou as palavras de Nilda e disse trabalhar para aprovar um projeto na ALMG que trará mais recursos para a pesquisa agropecuária em Minas Gerais. “Em um Brasil que vai pra frente a pesquisa agropecuária precisa estar no radar dos investimentos públicos. É para isso que eu luto”, afirmou o deputado.

Certifica Minas Café

Durante a solenidade de abertura da Expocafé 2022, foram entregues os títulos de certificação do programa Certifica Minas Café a quatros produtores da região.

O Certifica Minas Café é o primeiro selo de certificação de propriedades cafeeiras no Brasil emitido por uma instituição governamental. Por meio do programa, os cafeicultores são orientados na adequação das propriedades às boas práticas de produção em todas as fases da atividade, atendendo normas reconhecidas internacionalmente. Ao final do processo, a propriedade passa por uma auditoria para o recebimento da certificação, caso os requisitos exigidos tenham sido cumpridos.

De adesão voluntária e gratuito para os agricultores familiares, o programa tem o objetivo de assegurar a produção dentro de critérios de sustentabilidade socioeconômica e ambiental, além de trabalhar melhorias na produtividade e na qualidade do grão. Atualmente, o estado de Minas conta com 674 propriedades cafeeiras certificadas.

Eventos no Sul de Minas

O prefeito de Três Pontas, Marcelo Chaves, ressaltou a retomada do evento presencial. “São 25 anos de história da cafeicultura contados pela Expocafé. Em nossa região, o evento tem uma tradição devido à inovação, pesquisa e o trabalho diferenciado iniciado pela Universidade Federal de Lavras (UFLA) e que tem tido continuidade com a EPAMIG e contribuição de todos os parceiros. É uma alegria muito grande voltar a ver pessoas, somado à possibilidade de alcançar um público muito maior por meio das transmissões virtuais do evento”, concluiu.

Também compuseram a mesa de abertura da Expocafé 2022 o presidente da Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Três Pontas (Cocatrel), Marco Valério Brito; o deputado federal, Emidinho Madeira; o chefe adjunto de da Embrapa Café, Carlos Henrique Carvalho; o diretor-presidente da Emater-MG), Otávio Maia; o diretor geral do Instituto Mineiro de Agropecuária, Antônio Carlos de Moraes; o vice presidente do Sistema Faemg, Ornelas Rodrigues Borba, o professor da Ufla, Nilson Salvador; e o vereador e presidente da Câmara de Três Pontas, Maicon Douglas Vitor.

Fonte e foto: Expocafé