Estudantes fazem segundo Teste de Redação para o Enem

Governo de Minas investe em ações de preparação para o exame; a aplicação dos testes será destinada aos estudantes do 3° ano do ensino médio e EJA

Foto: SEE-MG / Divulgação

Estudantes da rede estadual de ensino participam da segunda edição do Teste de Redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), em parceria com a editora Estudo Play.

O teste começou a ser aplicado na quinta-feira (29/8) para potencializar a preparação dos estudantes para o exame, focado num dos pontos mais importantes: a produção de texto dissertativo-argumentativo.

“É muito importante o envolvimento das nossas escolas nas ações de preparação para o Enem. Nesse momento, estabelecemos uma proposta e um trabalho para o Projeto de Vida dos estudantes”, afirma a Subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica da SEE/MG, Kellen Senra.

O simulado busca seguir os mesmos moldes de realização da prova do Enem, para que os estudantes se familiarizem com a experiência do exame. As escolas da rede têm até o dia 6/9 para aplicar o teste, considerando o prazo de upload das redações na plataforma.

Correção do teste

A correção da redação, assim como na primeira edição, será feita por Inteligência Artificial (IA), utilizando um sistema que reconhece o texto manuscrito a partir de uma foto. A ferramenta atribui a nota com base nas competências exigidas no Enem e fornece uma avaliação detalhada sobre o desempenho de cada aluno, garantindo agilidade nos resultados e retornos precisos.

Expectativas e preparação para o Enem

“Essas ações de preparação são muito importantes. Aqui na escola apenas recentemente passamos a ter esse apoio pro exame. Nós temos parâmetro se realmente estamos aprendendo a fazer redação. No próprio aplicativo do Estudo Play temos um bom suporte, com repertórios socioculturais que podem ser usados na escrita”, comenta o estudante Bernardo Sabino, da Escola Estadual Professor Domingos Ornelas, em Santa Luzia.

Maratona Enem

Em maio deste ano, o Governo de Minas realizou a primeira edição do simulado do Enem, que contou com a participação de aproximadamente 152 mil estudantes da rede estadual. No início do mês de agosto também foi aplicado o primeiro Teste de Redação, que teve a participação de cerca de 185 mil estudantes do 3° ano do ensino médio e do 3° período da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Além dos simulados e testes de redação, a SEE/MG, em parceria com a Estudo Play, tem realizado aulões presenciais e aulas on-line. A iniciativa faz parte da Maratona Enem, que conta também com aulas ao vivo direcionadas à revisão de conteúdo do exame.

Elas são transmitidas ao vivo das 14h às 17h nos canais do Youtube da Estudo Play e da SEE/MG. Os estudantes podem acessar pelo site ou pelo aplicativo, garantindo praticidade e acessibilidade a todos.

Resultado

O primeiro simulado geral de preparação para o Enem trouxe resultados excelentes. Dados obtidos por meio do teste mostraram que mais de 60% dos participantes têm pontuação suficiente para garantir uma vaga em universidades públicas do estado, o que representa mais de 95 mil estudantes do ensino médio da rede pública, alcançando o sonho do ensino superior.

Com os resultados dos novos testes também será possível acompanhar de perto a evolução dos alunos e, individualmente, tomar as medidas necessárias para aumentar ainda mais as chances de aprovação no Enem.

Fonte: Agência Minas