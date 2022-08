Espaço Funcional será inaugurado na FUVAE na próxima semana

Inauguração acontece durante a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla que tem como tema “Superando Barreiras para Garantir a Inclusão”.

Redação CSul / Foto: Reprodução/Facebook

Acontece na próxima sexta-feira (26), às 14h, na Sede da Fundação Varginhense de Assistência aos Excepcionais (FUVAE), a inauguração do “Espaço Funcional”.

Serão desenvolvidos neste ambiente o treinamento das Atividades de Vida Diárias (AVDs) e Atividades Instrumentais de Vida Diária ( AIVDs), com o público alvo da saúde, educação e assistência social.

Este espaço pôde ser modificado através da Emenda Impositiva direcionada pelo Vereador Anderson José Firmino (Buiú do Ônibus), que foi reformado, mobiliado e equipado.

O objetivo deste projeto é favorecer a autonomia, independência e inclusão das Pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipla e Transtorno do Espectro Autista (TEA), no preparo de refeições, receitas, utilização adequada dos sanitários, autocuidado, realização de tarefas domésticas e higiene do ambiente.

“A FUVAE agradece o Sr. Anderson pela indicação da Emenda Impositiva, a SEHAD – Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social por aprovar a solicitação e ao Prefeito Verdi Lúcio Melo por repassar o recurso através do Termo de Fomento nº 030/2020”, declarou a entidade.