Equipamento avançado na luta contra o câncer chega a Varginha; deputado Professor Cleiton tem participação nessa conquista

Professor Cleiton relatou se sentir honrado em fazer parte deste momento histórico.

Foto: ASCOM Professor Cleiton

Nos últimos dias, chegou em Varginha o Acelerador Linear, que será instalado no Hospital Bom Pastor e permitirá tratamentos avançados para pacientes oncológicos.

Um equipamento único em todo Estado de Minas Gerais, que só foi possível graças a soma de diversas forças, dentre elas, do deputado Professor Cleiton. É importante ressaltar, também, a parceria do então senador e agora ministro, Alexandre Silveira, do deputado federal Diego Andrade, do prefeito Vérdi e, também, do então secretário de Saúde, Dr Armando Fortunato nesta conquista.

Professor Cleiton relatou se sentir honrado em fazer parte deste momento histórico, celebrado com a chegada do equipamento e lembrou que, por diversas vezes, foi até o hospital para levar seu sogro, que também era paciente oncológico e que não teve a oportunidade de ter um tratamento tão avançado como agora será disponibilizado, mas que graças ao empenho de diversas pessoas, o cenário, para novos pacientes, será diferente a partir deste momento!

Fonte: ASCOM Professor Cleiton