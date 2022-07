Em jogo fora de casa, VEC é derrotado pelo Betim

Time de Varginha chega a 5ª colocação.

Redação CSul / Foto: Laiza Fotografa

Na tarde deste sábado (2), o Varginha Esporte Clube (VEC) foi derrotado pelo Betim, no Estádio Arena Vera Cruz, em Betim. A partida terminou em 3×0 para o time da casa.

Jean (Betim) aproveitou os 29 minutos do primeiro tempo e abriu placar. Na sequência aos 44 minutos, Levi marcou mais um para o Betim.

No segundo tempo aos seis minutos, Everton Sena fechou o placar após um cruzamento rasteiro para área.

Com o resultado final, o VEC se mantém com quatro pontos na 5ª colocação. O Betim assume a vice-liderança, com nove pontos, mas atrás do Ipatinga no saldo de gols.

O Varginha Esporte Clube entra em campo novamente nesta terça-feira (5), e enfrenta o Ipatinga, em casa às 19h.

Enquanto o Betim enfrentará o Boa Esporte, em Varginha, no Estádio do Melão, na próxima quarta-feira (6), às 19h.