Em formato híbrido, festa de 116 anos de morte do Beato Padre Victor terá missas e carreata pelo município

Neste ano, não há barreiras sanitárias em Três Pontas, porém, Associação Padre Victor pediu que, os romeiros não visitem o município nos próximos dias.

Teve início na última terça-feira (14), as celebrações do aniversário de morte de 116 anos do beato Padre Victor, em Três Pontas. Todos os anos milhares de fiéis se reúnem para homenagear a fé e devoção à Deus do beato.

Como no ano passado devido à pandemia do novo coronavírus, as típicas festividades não serão realizadas no município. Neste ano, são realizadas somente missas e carreatas. Conforme a Prefeitura de Três Pontas, os fieis oriundos de outras cidades podem visitar o município, já que não haverá barreiras sanitárias, medida que foi necessária em 2020.

Todavia, mesmo com a autorização partindo da administração municipal, a Associação Padre Victor pediu que, os romeiros não visitem o município nos próximos dias. De acordo com a diretora social da associação, Danusa Barbosa Reis Brito, não haverá apoio ao romeiro na estrada e no município. Ainda segundo a diretora social, a expectativa é que com o fim da pandemia, deverá ser realizada uma linda celebração.

Vale ressaltar que, todas as celebrações são transmitidas pelas redes sociais da Paróquia Nossa Senhora D’Ajuda e da Associação Padre Victor. Hoje (22), acontece o último dia da novena do beato Padre Victor. A primeira missa deverá acontecer às 12h. A programação segue até às 13h50 com o evento ‘Juntos somos mais’ e chega ao fim às 14h50 com o Terço da Misericórdia.

Já nesta quinta-feira (23), dia do aniversário de morte do Padre Victor, deverá ser realizada uma carreata pelas ruas do município, após a missa das 9h. Veículos deverão sair da Matriz Nossa Senhora D’Ajuda, passar pela Matriz Nossa Senhora das Graças e retornar para a Matriz Nossa Senhora D’Ajuda, onde a ação será concluída.A trajetória completa pode ser vista nas redes sociais da paróquia.

No município, os moradores foram convidados a decorar as casas e doarem alimentos não perecíveis.

*Com informações Equipe Positiva e G1 Sul de Minas